我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷板南線台北車站M7出口今（19日）傳出隨機攻擊案，一名戴著防毒面具的27歲男子沿路丟擲煙霧彈，造成一名余姓男子重傷OHCA，緊急送往台大醫院搶救中。怎料，嫌犯丟擲完煙霧彈後，一路持長刀逃到捷運中山站附近，於新光三越南西店前的大馬路上再度丟擲煙霧彈，而後竟拿刀隨機亂砍一旁無辜民眾，現場有7名民眾受傷，3名無呼吸心跳（2人宣告不治）、4人受傷，現場一片混亂。稍早，再傳出嫌犯於犯案後遭到警方包圍，便衝進百貨內從5至6樓高墜落，從詳細案情還有待警方進一步調查釐清。