▲「七仙女」成員阿雅、吳佩慈、范曉萱、范瑋琪都到場，僅Makiyo缺席。（圖／經紀公司提供）

七仙女再聚首 唯獨Makiyo未到

▲大S雕像揭幕官方影片曝光，小S（如圖）含淚叫二姊乳名，S媽則哭喊「寶貝妳重生了」。（圖／經紀公司提供）

小S致詞哽咽 細雨成為最好陪伴

▲具俊曄（如圖）吻別大S一幕令人鼻酸。（圖／李承道臉書）

女星大S（徐熙媛）於去年2月2日離世，轉眼間迎來忌日一週年，家屬選在這一天於金寶山為她設立的紀念雕像舉行揭幕儀式，盼以溫柔而安靜的方式，讓親友與粉絲有一處寄託思念的所在，許多與大S生前關係深厚的至親好友都到場致意，而「華岡七仙女」也幾乎全員到齊，唯獨不見Makiyo身影，對此她的經紀人也對外發聲，親曝背後原因。活動現場最受關注的，莫過於大S昔日閨蜜團「七仙女」幾乎全員到齊，包括阿雅、吳佩慈、范瑋琪、范曉萱等人都現身悼念，畫面令人動容，然而成員之一的Makiyo卻未出現在儀式中，引發外界關心，根據《三立新聞網》報導，Makiyo經紀人低調回應表示她早已私下拍攝影片向大S表達思念之情，並非缺席關心，未來也會另擇時間前往金寶山探望，請外界不必過度揣測。儀式進行到揭幕時刻，由具俊曄親手掀開覆蓋在雕像上的粉色布幔，雕像一現身，S媽情緒瞬間潰堤，忍不住上前緊緊抱住雕像，隨後也擁抱具俊曄，場面令人鼻酸，這座雕像由具俊曄親自構思與參與設計，線條柔和而安靜，象徵大S一貫的氣質，也承載家人對她無聲卻深刻的愛。小S在儀式上代表家屬致詞，感性表示感謝具俊曄為姊姊留下如此美好的紀念，也希望所有想念大S的人都能在這裡與她說說話，她提到下著雨反而很符合姊姊的個性：「如果是大太陽，就不是我姊的風格了！」一句話道盡姊妹間的深厚默契。她也向冒雨前來的親友致謝，強忍淚水完成致詞。儀式尾聲，小S帶著姐妹們輕聲唱起〈姐妹們的聚會〉，歌聲中夾雜著哽咽，一群人相互擁抱將菊花放在雕像前致意，隨後包括具俊曄、小S、許雅鈞、范曉萱、范瑋琪、黑人、吳佩慈、賈永婕、蔡康永等人也一同在雕像前合影，為這一天留下珍貴紀錄。