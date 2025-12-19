我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市刑大隊長說明，晚間6:40接獲民眾報案，27歲張姓嫌犯從誠品南西6樓墜樓，並在7:42宣布死亡。（圖／記者張志浩攝）

事件經過

傷亡人數

北捷隨機傷人嫌犯是誰？

▲北捷隨機傷人事件關鍵時序。（圖／NOWNEWS社群中心製）

台北車站捷運M7出口、誠品南西店今（19）日晚間連續發生攻擊事件，行政院院長卓榮泰指出，北車和中山站應該是同一人。今天下午5時24分，台北捷運車站M7或M8出口，張姓嫌犯戴防毒面罩投擲6顆煙霧彈後，造成捷運內濃煙瀰漫及1人重傷，​約6時許，逃至中山站，沿途丟煙霧彈並持長刀隨機攻擊路人，隨後闖入誠品南西店。該起事件造成9人傷亡，目前已經有4名宣布死亡：該起事件造成9人傷亡，目前已經有4名宣布死亡：張文嫌犯，27歲，從誠品南西6樓墜樓，送國泰醫院，院方於19時42分宣告死亡。余姓男子，57歲，在北車背部被刺傷，送臺大醫院，院方於20時07分宣告死亡。蕭姓男子，30歲，喉嚨撕裂傷，送馬偕，院方20時10分宣告死亡。王姓男子，37歲，送新光醫院，院方於22時13分宣告死亡。綜合行政院院長卓榮泰、台北市長蔣萬安、台北市刑大隊長公開受訪資料，嫌犯為本國籍27歲張姓男子，民國87年次，中壢人，為逃兵通緝犯，之前曾經從事保全業，攜帶煙霧彈，先在北車投擲多顆後，手持長刀闖進誠品南西店，遭警方包圍後，疑畏罪從6樓墜落，已經在7:42宣布死亡。