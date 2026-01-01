我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S（左）過世10個月，小S（中）及S媽（右）度過第一個沒有對方的跨年夜。（圖／攝自S媽臉書）

▲小S（左）及S媽（右）跨年想起大S，眼眶含淚畫面令人不捨。（圖／翻攝自小S IG）

小S、S媽跨年沒有大S！小S（徐熙娣）今（1）日稍早曬出貼文，同框S媽（黃春梅）到台北101跨年，一同欣賞華麗煙火秀，並寫下：「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看！」懷念起去年2月過世的親姊大S（徐熙媛），小S淚水在眼眶裡打轉，引來許多粉絲心疼打氣：「她在天上有很多朋友陪著她看煙火！」、「姊姊也在天上陪妳看！加油。」小S在社群IG發文，見她撐著雨傘，與S媽戴上口罩親臨台北101跨年，與現場民眾一起欣賞華麗煙火秀，文中，感性寫道：「 每一年的煙火，妳都會跟我們一起看！」字句流露出對大S的想念。貼文中，小S以歌手鮮于貞娥的〈逃跑吧〉作為背景音樂，其中歌詞唱道：「我會和你在一起，若你像這樣伸出手，我會緊緊抓住，還有嗎？會害怕的人事物？不管要去哪裡，我們都緊抓著彼此。」小S在痛失大S後，消失好長一段時日，先前鼓起勇氣接受賈永婕邀約，為台北101煙火宣傳片錄製旁白，「那一年第一次倒數的瞬間，全台灣的目光都望向台北101，當天空被點亮的那一刻，全世界也一起亮了起來」，期間她數度淚崩，讓人不禁想念起小S、大S姊妹倆的昔日互動。