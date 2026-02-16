今（16）日就是農曆春節除夕，在傳統的習俗裡有許多禁忌不能觸犯，否則可能會導致整年運勢不佳，命理老師小孟（清水孟）就整理出除夕10大禁忌以及開運攻略，包括在晚上的4個時段洗澡最佳。命理專家楊登嵙在《旺好運》專欄提醒大家，今天要貼春聯也有眉角，從上下聯順序到字義挑選都不可馬虎，否則恐影響整年勢。
除夕10大禁忌一次看！踩地雷影響來年運勢
小孟老師表示，除夕這天禁忌多，需要特別留意，如果不小心踩地雷恐怕會影響來年運勢，以下是2026年春節除夕10大禁忌列表以及代表意義：
一、忌打碎物品（破壞財運）
二、忌拿剪刀（剪斷財運）
三、忌打開箱櫃（守住錢財）
四、忌說髒話（倒霉一整年）
五、忌過早睡覺（守歲添壽）
六、忌倒污水垃圾（避免冒犯神明）
七、入夜前洗澡洗衣（不可濕過年）
八、忌晾曬衣物（避免招厄運）
九、吃長年菜不可咬斷（長命百歲）
十、吃魚留下頭尾（年年有餘）
2026除夕開運法！4吉時洗澡開運、財運加強方法曝光
小孟老師表示，如果想要在2026年除夕開運，建議可以在今天的18時、20時、21時以及22時洗澡，象徵將過往霉運洗去，迎接新氣象。
另外，如果想要加強財運的話，小孟老師則分享「角落灑幣法」，建議除夕夜民眾可以在家中4個角落撒錢幣，隔天再收回，象徵「有錢花」；也可以準備1010元放入紅包袋，放在枕頭底下睡10天之後，再拿出來花用，表示十全十美之意。
2026除夕貼春聯攻略！7大禁忌、最佳貼春聯時間
命理師楊登嵙就表示，大掃除務必在除夕前完成，掃完才能貼春聯象徵「除舊布新」，而最佳貼春聯的時間為早上6時至中午12時，這時候陽氣最盛，有助迎福納財。至於貼春聯的禁忌總共有7項務必要遵守，以免舊氣未除，影響新年氣場，以下是貼春聯7大禁忌一次看：
一、上下聯不要貼錯：由室內往外看，左為上聯、右為下聯，上聯尾字為仄聲（第三、四聲或短促音），下聯為平聲（第一、二聲）。
二、大門口不單貼「春」：民俗認為古代特定場所才貼單一「春」字，住家宜改貼「福」或吉祥語。
三、大門不可倒貼福財：倒貼僅適用於室內或器物，如水缸、酒缸；大門倒貼恐有「福倒光、財流失」之意。
四、門口宜貼單數：單數為陽數，象徵吉祥。
五、舊聯須撕除：舊的春聯要記得撕掉再貼新的，象徵辭舊迎新。
六、春聯上避免不吉字眼：如「滅」、「絕」、「死」、「亡」等字及其同音字皆應避開。
七、喪事未滿一年不貼：以示哀思，避免喜喪相沖。
資料來源：楊登嵙、小孟老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
小孟老師表示，除夕這天禁忌多，需要特別留意，如果不小心踩地雷恐怕會影響來年運勢，以下是2026年春節除夕10大禁忌列表以及代表意義：
一、忌打碎物品（破壞財運）
二、忌拿剪刀（剪斷財運）
三、忌打開箱櫃（守住錢財）
四、忌說髒話（倒霉一整年）
五、忌過早睡覺（守歲添壽）
六、忌倒污水垃圾（避免冒犯神明）
七、入夜前洗澡洗衣（不可濕過年）
八、忌晾曬衣物（避免招厄運）
九、吃長年菜不可咬斷（長命百歲）
十、吃魚留下頭尾（年年有餘）
小孟老師表示，如果想要在2026年除夕開運，建議可以在今天的18時、20時、21時以及22時洗澡，象徵將過往霉運洗去，迎接新氣象。
另外，如果想要加強財運的話，小孟老師則分享「角落灑幣法」，建議除夕夜民眾可以在家中4個角落撒錢幣，隔天再收回，象徵「有錢花」；也可以準備1010元放入紅包袋，放在枕頭底下睡10天之後，再拿出來花用，表示十全十美之意。
命理師楊登嵙就表示，大掃除務必在除夕前完成，掃完才能貼春聯象徵「除舊布新」，而最佳貼春聯的時間為早上6時至中午12時，這時候陽氣最盛，有助迎福納財。至於貼春聯的禁忌總共有7項務必要遵守，以免舊氣未除，影響新年氣場，以下是貼春聯7大禁忌一次看：
一、上下聯不要貼錯：由室內往外看，左為上聯、右為下聯，上聯尾字為仄聲（第三、四聲或短促音），下聯為平聲（第一、二聲）。
二、大門口不單貼「春」：民俗認為古代特定場所才貼單一「春」字，住家宜改貼「福」或吉祥語。
三、大門不可倒貼福財：倒貼僅適用於室內或器物，如水缸、酒缸；大門倒貼恐有「福倒光、財流失」之意。
四、門口宜貼單數：單數為陽數，象徵吉祥。
五、舊聯須撕除：舊的春聯要記得撕掉再貼新的，象徵辭舊迎新。
六、春聯上避免不吉字眼：如「滅」、「絕」、「死」、「亡」等字及其同音字皆應避開。
七、喪事未滿一年不貼：以示哀思，避免喜喪相沖。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
更多「2026過年」相關新聞。