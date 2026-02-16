我是廣告 請繼續往下閱讀

除夕10大禁忌一次看！踩地雷影響來年運勢

如果不小心踩地雷恐怕會影響來年運勢，以下是2026年春節除夕10大禁忌列表以及代表意義：

▲2026春節除夕10項禁忌一圖看懂！忌講髒話、太早睡、咬斷長年菜等，踩地雷恐怕影響來年運勢。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026除夕開運法！4吉時洗澡開運、財運加強方法曝光

建議可以在今天的18時、20時、21時以及22時洗澡

建議除夕夜民眾可以在家中4個角落撒錢幣，隔天再收回

▲小孟老師推薦可以在今晚18時、20時、21時以及22時洗澡，象徵將過往霉運洗去，迎接新氣象。（示意圖／Pixabay）

2026除夕貼春聯攻略！7大禁忌、最佳貼春聯時間

而最佳貼春聯的時間為早上6時至中午12時，這時候陽氣最盛，有助迎福納財。

二、大門口不單貼「春」：民俗認為古代特定場所才貼單一「春」字，住家宜改貼「福」或吉祥語。

三、大門不可倒貼福財：倒貼僅適用於室內或器物，如水缸、酒缸；大門倒貼恐有「福倒光、財流失」之意。