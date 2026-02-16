我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣大車隊春節收費將依照政府規定。（圖／大車隊提供）

台北市、新北市、基隆市：2月11日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成30元、夜間加成20元（23時至翌日6時）及國道通行費，皆須納入計費表金額。

新北市瑞芳及烏來地區固定路線，依現場公告春節運價收費。

桃園市：2月13日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成50元，桃園機場排班計程車每趟次加收100元。依跳表金額支付車資。

新竹縣、新竹市、苗栗縣：2月13日（五）0時～2月22日（日）24時。

按原規定收費方式加收三成。依跳表金額支付車資。

台中市、台南市、高雄市、屏東縣：2月13日（五）0時～2月22日（日）24時。

春節加成50元，依跳表金額支付車資。

彰化縣、南投縣：2月14日（六）0時～2月22日（日）24時。

春節加成50元，依跳表金額支付車資。

雲林縣、嘉義市：2月13日（五）0時～2月22日（日）24時。

春節加成50元，全日依夜間運費計價，依跳表金額支付車資。

台東縣、花蓮縣：2月14日（六）0時～2月22日（日）24時。

春節加成50元，全日依夜間運費計價，依跳表金額支付車資。

宜蘭縣：2月11日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成30元，全日按夜間運費加成計費，依跳表金額支付車資。

春節過年假期將至，各縣市政府陸續公告計程車費率調整計價期間，部分縣市上周三（11日）已經加價，多數縣市則在上週五（13日）、週六（14日）開始實施。除了計程車外，多元計程車收費方式也出爐，過年期間叫車前留意收費變動。多元計程車部分，Bolt目前在台灣僅在台北、新北、桃園、基隆4個北部縣市服務，春節期間的收費，比照各地主管機關所發布的相關規定與指引辦理。Uber跟LINE GO將根據各地方縣市政府調整政府公告調整基礎費率，多元計程車則會依據當下需求動態調整價格。台灣大車隊、Yoxi表示，依照各縣市政府規定收費。各縣市規定如下：