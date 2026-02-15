2026新年快樂！今迎小年夜、緊接著明（16）日就是除夕夜，除了團聚吃年夜飯，親朋好友之間也會互相傳送新年祝福。《NOWNEWS今日新聞》整理23組LINE免費過年貼圖，全部充滿春節應景圖案，並搭配實用吉祥話如「恭喜發財、馬上有錢」，無論發送小年夜祝福貼圖或除夕貼圖，都能一鍵回覆快速方便。新年快樂早安圖限時打包別錯過，讓親友感受滿滿年味！

📍ANDEN HUD－馬到招財，好友齊聚迎新春！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12

▲LINE免費貼圖「ANDEN HUD－馬到招財，好友齊聚迎新春！」。（圖／取自LINE）
📍神馬都順！小粉獅給你滿滿好運（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12

▲LINE免費貼圖「神馬都順！小粉獅給你滿滿好運」。（圖／取自LINE）
📍包你發×王識賢安心亞 馬年好運鬥陣發（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12

▲LINE免費貼圖「包你發×王識賢安心亞 馬年好運鬥陣發」。（圖／取自LINE）
📍PRADA 新年限定大貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12

▲LINE免費貼圖「PRADA 新年限定大貼圖」。（圖／取自LINE）
📍北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/11

▲LINE免費貼圖「北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年」。（圖／取自LINE）
📍明星3缺1 勇妹應援：賀歲日常 × 熱血棒球（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12

▲LINE免費貼圖「明星3缺1 勇妹應援：賀歲日常 × 熱血棒球」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 齁哩（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 齁哩」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 流浪狗勾（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/19

▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 流浪狗勾」。（圖／取自LINE）
📍聯邦小白-好運馬上來（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12

▲LINE免費貼圖「聯邦小白-好運馬上來」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × 到處都是貓（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/08

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 到處都是貓」。（圖／取自LINE）
📍馬上有錢！新年興富發（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12

▲LINE免費貼圖「馬上有錢！新年興富發」。（圖／取自LINE）
📍2026 OPEN!新年快樂動次動!（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05

▲LINE免費貼圖「2026 OPEN!新年快樂動次動!」。（圖／取自LINE）
📍全家都馬可以 ft.罐頭豬LuLu（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05

▲LINE免費貼圖「全家都馬可以 ft.罐頭豬LuLu」。（圖／取自LINE）
📍矽品42週年 小矽小品限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05

▲LINE免費貼圖「矽品42週年 小矽小品限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物夯話題 × 蘇蘇柴 暖暖過冬（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05

▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 × 蘇蘇柴 暖暖過冬」。（圖／取自LINE）
📍新光三越馬年行大運（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/22

▲LINE免費貼圖「新光三越馬年行大運」。（圖／取自LINE）
📍福利熊家族_熊好用(日常篇)（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/22

▲LINE免費貼圖「福利熊家族_熊好用(日常篇)」。（圖／取自LINE）
📍Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05

▲LINE免費貼圖「Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！」。（圖／取自LINE）
📍momo co賀新年 馬上發財！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05

▲LINE免費貼圖「momo co賀新年 馬上發財！」。（圖／取自LINE）
📍胸毛公寓的猴子朋友 (限定款：招財加持版)（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05

▲LINE免費貼圖「胸毛公寓的猴子朋友 (限定款：招財加持版)」。（圖／取自LINE）
📍SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/27

▲LINE免費貼圖「SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇」。（圖／取自LINE）
📍LINE TV｜肥兔寶（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/25

▲LINE免費貼圖「LINE TV｜肥兔寶」。（圖／取自LINE）
📍富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/23

▲LINE免費貼圖「富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！」。（圖／取自LINE）
🟡2026新年快樂圖10張馬年賀卡：免費下載使用

除了LINE在馬年春節推出多款免費過年貼圖，《NOWNEWS》社群中心也特別製作「10張馬年賀圖」，點此全部免費下載使用。

▲《NOWNEWS》社群中心製作10張馬年賀卡，全部開放免費下載使用。（圖／NOWNEWS社群中心）
