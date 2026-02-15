位在高雄蓮池潭畔的左營太子宮舉辦「入火安座大典」活動，昨（14）日晚上將左營蓮池潭變身為國際級展演舞台，規劃水舞秀加上無人機以及煙火秀表演，吸引爆滿人潮，尤其絢爛煙火引起網友群起拍照打卡。主辦方表示，錯過昨晚活動沒關係，2月16日起連7天，將在左營洲仔清水宮前廣場有水舞秀續演。

左營太子宮為慶祝「入火安座大典」活動，昨日情人節夜晚規劃了結合水舞、無人機、煙火的精彩演出。左營太子宮表示，此場為首度引進 採用與杜拜水舞同等級的頂尖設備；更有璀璨火花炸裂星空，與湖面倒影相互輝映。

而最後還有無人機星空列陣，數百架無人機精準編隊，排列出神聖莊嚴與現代科技兼具的圖騰。現場擠爆人潮，加上這幾天因為春節現場還舉辦年貨採買、春節市集，因此有交通管制，更傳出因交通不便引發當地住戶抱怨「我只想回家！」

▲高雄蓮池潭畔的左營太子宮昨（14）日晚上舉辦水舞秀加上無人機、煙火秀表演，畫面絢爛瑰麗。（圖／取自左營太子宮臉書）
對此，左營太子宮於臉書粉專也提及「活動期間若造成交通不便與環境影響，敬請鄉親見諒。本宮已即刻恢復周邊環境整潔，還給社區一份清淨與安心。」並宣告，若是錯過昨晚活動沒關係，2月16日起連7天，將在同樣靠近蓮池潭的左營洲仔清水宮前廣場，將有精彩水舞秀續演。

▪️蓮池潭水舞秀相關資訊：
地點：左營洲仔清水宮前廣場
日期：2月16日 ～ 2月22日 
時間：每日19:00～21:00定時展演

資訊來源：左營太子宮左營洲仔清水宮

▲左營洲仔清水宮將有好幾場水舞秀（圖／左營洲仔清水宮提供https://www.facebook.com/p/高雄市左營洲仔清水宮-100069272289335/?locale=zh_TW）
