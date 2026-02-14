我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫協志（右）、韓瑜（左）離婚原因眾說紛紜，他未否認與生子壓力有關。（圖／資料照）

▲孫協志（左）和夏宇童（右）選在今日補辦婚禮，並在昨日公開兩人甜蜜婚紗照。（圖／夏宇童臉書）

47歲男星孫協志與小10歲的女友夏宇童去年3月登記結婚，並選在今（14）日情人節時補辦盛大婚禮，這場婚宴不僅是兩人愛情的見證，也讓大眾再度回想起孫協志演藝生涯中那段轟動一時、卻僅維持4年的第一段婚姻。他與韓瑜在2015年正式離婚，外傳當時離婚原因與生子壓力有關，孫協志並未否認。孫協志與8點檔女神韓瑜2010年合作《天下父母心》時擦出愛火，隔年便登記結婚。當時孫協志為了浪漫求婚甚至包下電影院，兩人出雙入對的恩愛模樣被譽為演藝圈的金童玉女。怎料這段王子與公主的幸福僅維持4年，便在2015年宣告破裂，10月正式簽字離婚並賣掉愛巢分居。當時孫協志受訪時曾坦言自己天天以淚洗面，對這段感情的打擊極深。關於離婚主因，他雖否認第三者介入與婆媳問題，但談到生子話題時，他曾鬆口認了當時確實有強烈的傳宗接代壓力，「但生不出來沒辦法」。他感慨表示，婚姻牽扯到環境、工作、兩個家庭與相處因素，最終種種重擔讓這段關係遺憾收場。與韓瑜離婚後，孫協志則在2019年左右，開始和夏宇童約會，並在去年3月3日公開登記喜訊。當時《NOWnews今日新聞》記者詢問韓瑜是否已知道前夫再婚的好消息，韓瑜僅透過經紀人低調表示：「沒有回應，不清楚。」或許是汲取了前一段婚姻的高調教訓，孫協志與夏宇童的戀情，一直到婚訊公開後才敢秀恩愛，當時孫協志發文，感性地說「童協不再只是好朋友！過去有愛情的浪漫，現在更添一份家人的羈絆。」更透露兩人選在3月3日登記的原因，是因為「33」就像雙手比出兩個OK，象徵人生無論遇到什麼困難，現在都會「一切OK」。而昨日夏宇童也公開她與孫協志的甜蜜婚紗照，以及3克拉的婚戒，透露婚戒是由她的經紀人兼品牌創辦人Fish設計的，表示這是經紀人得知喜訊後，為她準備的結婚禮物，夏宇童的3克拉婚戒上面是八心八箭切割的培育鑽石，孫協志的男戒上面則是2克拉的阿斯切切割鑽石，祝福兩人的能夠家庭美滿，幸福永恆。