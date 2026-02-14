我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣彩券公司今（2026）年春節彩券加碼總獎金達12億元創新高，其中大樂透2月12日起連續20天加開480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，今彩539也首次於春節加碼，頭獎增至1000萬元。台灣彩券公司總經理謝志宏也透露自己過年包牌買法，大樂透8連碰一期1400元，今彩539則是6連碰2組600元，合計1期2000元。謝志宏表示，自己目前最高中獎金額是9200元，也是用包牌方式買大樂透8連碰，結果中了9200元，但因為是意外之財，將獎金繼續投入，最後回饋給公益彩券。不過，由於今彩539今年首次於春節加碼，頭獎從800萬元提高至1000萬元，因此，他過年還是打算用包牌方式，大樂透用8連碰方式包牌，一期1400元，再買今彩539也是包牌六連碰2組600元，合計1期花2000元，這樣可以增加中獎機會。當然，如果小資族覺得一期花2000元太貴，謝志宏建議，大家也可以一起集資，走到哪買到哪，之前加碼活動今彩539是遍地開花，只是6都占比較多，主要因為經銷售也多集中在6都。除了買大樂透、今彩539之外，刮刮樂也已成為許多家庭分享緊張刺激氛圍與帶來新年小樂趣的必備儀式。謝志宏說，由於回南部過年小孩很多，他都會買1本每張2000元的「2000萬超級紅包」，再買1本每張500元的「金馬獎」，再搭配酌量的200元及100元刮刮樂。不過，他不是直接發給親友，而是吃完年夜飯，把刮刮樂放在桌上的轉盤，轉到誰前面就可抽一張，另一種方式則是大家坐好，轉到誰前面就拿那一張，大家都希望2000元刮刮樂可以轉到自己前面，這也是一種樂趣。今年春節大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」。春節加碼期間內，大樂透每期將加開9個「春節大紅包」獎號及1個「春節小紅包」獎號（大、小紅包獎號互不重複），民眾購買的每1注大樂透只要對中9個「春節大紅包」獎號中任6個號碼即中「春節大紅包」獎項，同時對中任5個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號即中「春節小紅包」獎項。台彩也特別提醒，加碼活動期間內若480組「春節大紅包」提前送完，春節大、小紅包加碼活動將提前結束，當期「春節大紅包」及「春節小紅包」獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分。若「春節大紅包」尚有組數、但800組「春節小紅包」提前送完，當期小紅包獎金改由當期小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期則不再加開「春節小紅包」獎號，「春節大紅包」獎號仍將繼續加開，直到480組「春節大紅包」全部送出或是至3月3日為止。此外，上市至今邁入第20年的今彩539今年也首次舉辦春節加碼，不僅自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，頭獎單注獎金也自800萬元加碼至1000萬元，單期頭獎總獎金上限也一併提高至3000萬元，活動期間若單期頭獎中獎注數超過3注，則依中獎注數均分頭獎總獎金3000萬元。今彩539在第5屆前2年累計頭獎中獎注數達739注，平均每期就有1.17個頭獎幸運兒。