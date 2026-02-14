我是廣告 請繼續往下閱讀

因為整本的有保底機制，只要沒開出大獎你這本一定是虧損，與其這樣不如買散裝的你還比較有機會可以虧更少或者甚至賺錢

▲2000元刮刮樂備受討論，有網友就表示，因為2000元刮刮樂整本購買有保底機制，只要沒開大獎一定虧錢，引起廣大迴響。（圖／記者葉政勳攝）

2000元刮刮樂有保底機制！彩券行老闆認了：台彩公開的秘密

基本上買整本回本率就大約是60%至70%

如果沒有開出大獎的話，購買整本是鐵定會虧錢

▲彩券行老闆證實2000萬超級紅包整本購買就是有「保底機制」，大約可以拿回60%至70%的成本。（圖／記者葉政勳攝）

也因為2000元刮刮樂有「保底機制」的緣故，導致整本的2000萬超級紅包變成「一翻兩瞪眼」，沒有大獎等於虧錢

但缺點就是會失去「保底安全感」，波動會比較大，當你今天運氣爛到飛天，有沒有可能你19張全部槓龜？還是有可能的

▲2000元的「2000萬超級紅包」整本購買、散裝購買的優缺點一圖看。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2000元刮刮樂買整本怎麼賺錢？實測必中3萬才有機會：99％虧錢

就算買整本有一張是1萬元的獎項，但該本總中獎金額卻還是只有3萬3000元，以成本3萬8000元來說，還是虧了5000元。

3萬元以上的獎項就只有0.1%，機率可以說是相當低。

▲刮刮研究室砸38萬買下10本「2000萬超級紅包」實測，沒想到其中1本都中1萬元還是無法回本，得出結論，購買整本2000萬超級紅包，沒有中3萬元以上絕對不會回本，機率只有0.1%。（圖/刮刮研究室）

所以千萬不要抱著買整本求穩的心態去買2000元刮刮樂，這款刮刮樂設計邏輯就是，除非中3萬以上大獎，否則99%都是虧錢。」