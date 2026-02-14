春節連假今（14）日正式展開，台彩的刮刮樂炫風也即將掀起，不少人每到過年期間總會到彩券行購買刮刮樂，其中單張售價2000元的2000萬超級紅包，每年都是賣到嚇嚇叫。不過就有網友發現這款刮刮樂盲點表示：「其實2000元刮刮樂根本不能買整本，因為保底機制的關係，不如買散裝的實在，還更有可能賺錢或少虧。」貼文引爆熱烈討論。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「多年刮刮樂征戰者告訴你，2000萬超級紅包基本上在同間彩券行買整本就是錯誤的選擇，因為整本的有保底機制，只要沒開出大獎你這本一定是虧損，與其這樣不如買散裝的你還比較有機會可以虧更少或者甚至賺錢，但機率都不高就是了」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這是沒有錯的！整本的有保底機制，基本上沒刮到3萬以上，這本一定虧」、「所以真的中100萬的人，一堆都是散裝戶」、「如果真的要拼，應該是跑不同彩券行都各買幾張才對」、「這就是2000元刮刮樂的盲點，每本都一定有幾張5000元的，買散裝更有機會可以中更多5000元，但是浮動也比較大」、「整本保底機制就是台彩公開的秘密，外行的才會不知道」。
然而2000元刮刮樂整本真的有所謂的保底機制嗎？《NOWNEWS》記者實際詢問信義區彩券行老闆，他透露：「這已經是公開的秘密，基本上買整本回本率就大約是60%至70%，每本裡面最少都會有1張至2張5000元，如果沒有開出大獎的話，購買整本是鐵定會虧錢，看是虧多或虧少而已。」
也因為2000元刮刮樂有「保底機制」的緣故，導致整本的2000萬超級紅包變成「一翻兩瞪眼」，沒有大獎等於虧錢，但如果是跑多間彩券行的購買散裝的話，你很可能會買到A彩券行這本的5000元、B彩券行這本的5000元，也可能因為分散購買，把原本在同本裡面槓龜的彩券變成1000元、2000元而少虧。
簡單來說，整本有保底優勢，沒開大獎你一定能拿回60%至70%成本；散裝的話，幸運中獎打破獎金天花板，因為同本2000萬超級紅包不可能有超過2張大獎、超過2張5000元等，但散裝卻有可能，但缺點就是會失去「保底安全感」，波動會比較大，當你今天運氣爛到飛天，有沒有可能你19張全部槓龜？還是有可能的，有機會高報酬伴隨高風險，就看民眾自己怎麼選擇。
YouTube頻道「刮刮研究室」日前就再度砸下38萬元買入10本刮刮樂實測，想要驗證平均9.5本會出現1萬元獎項的機率，雖然最後真的開出1萬元的獎項，但讓人感到意外的是，就算買整本有一張是1萬元的獎項，但該本總中獎金額卻還是只有3萬3000元，以成本3萬8000元來說，還是虧了5000元。實測驗證整本購買沒有中3萬元以上的大獎，絕對不會回本，尷尬的是，2000萬超級紅包的獎金結構，3萬元以上的獎項就只有0.1%，機率可以說是相當低。
刮刮研究室社長也感嘆表示：「這就是我說的，假中獎最高境界，連中1萬都無法回本，這款遊戲如果真的買整本，至少要拼出一張3萬起跳的獎金，這本才會贏錢，其他真的都在做公益，結論很簡單，數據不會騙人，實測也告訴你就算中了1萬整本還是虧，所以千萬不要抱著買整本求穩的心態去買2000元刮刮樂，這款刮刮樂設計邏輯就是，除非中3萬以上大獎，否則99%都是虧錢。」
《NOWNEWS》提醒您：購買彩券、刮刮樂應該衡量自身經濟狀況，不因沉迷影響日常生活。
