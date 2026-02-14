我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「蝦皮店到店直營門市」除夕至初二將一律暫停營業，智取店則維持24小時無休。（圖／蝦皮提供）

▲2026春節年假期間，7-11門市寄取件正常服務。（圖／7-11賣貨便提供）

▲2026春節年假期間，PChome全年無休，春節期間照常出貨。（圖／翻攝PChome官網）

▲過年期間郵局收攬郵筒郵件與投遞包裹、限時郵件、普通郵件都將暫停服務。（圖／NOWNEWS資料照）

▲2026春節年假期間，黑貓宅急便物流注意事項。（圖／黑貓宅急便提供）

2026年春節年假共有9天，為因應年假業務規劃，各大電商、物流業者都已公告年假期間的出收貨方案，其中「蝦皮店到店直營門市」除夕、初二、初三晚上7點前一律暫停營業，智取店維持24小時無休，《NOWNEWS》也透過本文整理包括蝦皮、Momo、PChome、7-11、全家、郵局等物流資訊，提醒有需求民眾務必留意。📍直營門市：2/16除夕、2/17初一、2/18初二、2/19初三19:00前，全台直營門市暫停服務，公休門市將於2/19初三晚間19:00恢復正常營業。📍智取門市：不受影響，維持24小時營業。如遇設備異常需等候較多時間排除。📍美廉社合作門市：2/16除夕營業至19:00，除夕至初三僅提供取件服務，不開放寄件。2/20初四起合作門市恢復正常營業。合作門市詳細營業時間依各門市公告為主。⚠️2/10至2/15到貨的包裹，將會延長4天取貨日（依到貨通知時間為準）請民眾收到到貨通知後，9天內盡快至門市取貨。📍收件：2/16除夕、2/17初一、2/18初二、2/19初三、2/20 初四停止收貨，2/21初五起恢復正常收貨。📍處理退貨：2/14至2/24停止退貨處理、取退貨，2/25退貨處理恢復正常。2026農曆春節年假，「7-11店到店」包裹收發配送與門市一樣全年無休，假期期間寄取件正常服務。2026春節年假期間，全家店到店照常服務；全家好賣+與合作的宅配3/4前，將「不保證隔日送達，且無法提供指定希望送達日、希望送達時段需求」。2026春節年假期間，PChome全年無休，春節期間照常出貨，但商品頁若標示大材積、超大材積、低溫、需安裝商品、部分類型商品（如液晶電視）、 廠商出貨等商品，將配合供應商及物流商於春節期間作業時間調整；顧客中心服務時間照常，早上09:30至晚間18:00。2026春節年假期間，momo購物照常出貨，標示有快速到貨的商品也會正常配送，其餘部分商品的出貨時間以商品頁標示為準，此外，momo購物安心配、大型家電商品將於2/14至2/22暫停配送，春節後將有專人聯繫配送時間。2026年2月14日至2月22日春節連續假期，各地郵局營業窗口僅臺北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。連續假期期間停止收攬信筒郵件及投遞包裹、限時、普通郵件。為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞「快捷郵件」，並開放全臺郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股）及駐有守衛或保全之郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件。2/22前，黑貓宅急便暫停非契約客戶到府集貨，因此若有寄貨需求可前往7-11門市、OK門市、黑貓寄取站點寄件。即日起至2/22，黑貓宅急便「無法保證貨品隔日送達」，也無法指定日期、指定配達時段，還有若是部分需等待入倉的特殊點，則將無法保證可配達時間，建議提早完成包裹交寄。