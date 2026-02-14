我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫協志（左）、夏宇童（右）婚禮前一天出包，訝異發現少了一組桌次安排！（圖／經紀團隊提供）

▲夏宇童（左）及孫協志（右）分享婚禮幕後籌備祕辛。（圖／經紀團隊提供）

48歲孫協志與37歲夏宇童今（14）日於台北寒舍艾美酒店舉行婚禮，現場砸下百萬、席開40桌，于美人、曾國城、康康等星友均共襄盛舉，稍早經紀團隊公開婚禮前驚險出包過程，宴客前一天眾人檢查所有流程與現場配置，突然發現少了一組桌次，若沒有及時處理，恐怕將影響賓客座位動線與整體宴會節奏，孫協志及夏宇童慌張失措：「那一刻真的差點冒冷汗，幸好有婚顧幫我們發現，否則真的不敢想像現場會變怎樣！」緊急妥善處理危機。孫協志、夏宇童這場溫馨又夢幻的婚禮，在正式登場前，出現一段意外插曲，為了讓整場婚禮順利圓滿，兩人特別邀請永恆婚禮顧問全程協助籌備，而靈魂人物Stacey在宴客前一天檢查現場配置時，訝異發現少了一組桌次安排。孫協志、夏宇童聽到這個突如其來的狀況，心情慌張，因為若沒有及時處理，恐怕將影響賓客座位動線與整體宴會節奏，所幸 Stacey立刻告夫妻倆協調補位調整，在最短時間內完成修正，讓婚禮最終有驚無險，如今美滿舉行。孫協志與夏宇童事後回想心有餘悸，笑說：「那一刻真的差點冒冷汗，幸好有婚顧幫我們顧到這麼細，否則真的不敢想像現場會變怎樣，有婚顧在，我們才能安心當新人、好好享受每一刻」，讓人生重要時刻留下最美好的回憶。夫妻倆也分享婚禮幕後籌備祕辛，第一次與影像團隊開會時，其實對風格方向相當猶豫，很多畫面拿不定主意，但團隊不急著定案，而是願意陪著新人嘗試各種想法，再一步步整理出真正符合2人氣質的呈現方式，對成品充滿信任與期待。至於婚紗平面攝影，則由「婚攝鯊魚團隊」負責拍攝，以快狠準的節奏與清楚引導著稱，原本擔心拍攝進度會緊張影響心情的童協，在團隊專業帶領下很快進入狀態，笑容自然流露，成品曝光後，孫協志與夏宇童直呼：「每張都好喜歡！」