▲孫協志紀錄了夏宇童的各種睡樣。（圖／翻攝自IGtonysun.ig）

孫協志與夏宇童穩定交往多年，今（14）日將在寒舍艾美舉辦婚禮，昨日孫協志在IG發出一系列偷拍夏宇童在旅遊途中的睡照。照片中夏宇童各種睡姿全紀錄，孫協志不僅幽默調侃她「一上車就昏迷」，文末更深情告白：「可能是在我旁邊讓她很安心」還稱呼她為「我的寶貝」，字裡行間滿溢幸福感，閃瞎大批網友。孫協志在發文中提到，這些照片是前陣子兩人去旅行、在移動過程中所留下的紀錄。他笑稱夏宇童「只要一上車就是昏迷」，甚至連在欣賞大型音樂盒演奏時也能悄然入夢。孫協志更分享了當下的逗趣心情，提到當時看到女友睡到東倒西歪，心裡還暗自擔心：「當時真怕她坐到倒下！」其中一張照片，背景是車窗外絕美的自然風景，但夏宇童依舊維持甜睡模式，完全沒有被美景喚醒，形成了一種反差萌。除了分享女友的糗照，孫協志在文末也展現了溫柔的一面。他感性地寫道：「但我想，可能是因為我在旁邊讓她很安心吧！只要能這樣陪著她，看著她在我身旁睡得安穩的樣子，我就覺得好滿足、好幸福。」這番霸氣護航瞬間將整篇貼文的甜度拉滿，不少粉絲紛紛留言直呼：「這絕對是真愛！」、「有一種安心叫孫協志在旁邊」、「這文案有毒，看了會跟著笑」。兩人自認愛以來，雖然不常公開曬恩愛，但每次合體或互動都顯得默契十足。這次孫協志罕見以「我的寶貝」稱呼夏宇童，而兩人今日將在寒舍艾美舉辦婚禮，想必會非常浪漫甜蜜。