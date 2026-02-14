我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳喬恩（右）緊勾老公出席孫協志、夏宇童婚禮，狀態美到逼人。（圖／記者黃聖凱攝影）

▲康康（如圖）現身祝賀孫協志，直言要多聽老婆夏宇童的話。（圖／記者林柏年攝影）

▲孫協志（左）與夏宇童（右）今舉行婚禮，現場星光熠熠。（圖／翻攝自孫協志IG)

46歲藝人陳喬恩與馬來西亞富二代老公Alan（曾偉昌）結婚近4年，今（14）日上午11時40分許，夫妻倆現身台北寒舍艾美酒店，出席藝人孫協志、夏宇童婚禮，身穿淺卡其色小洋裝與西裝，鶼鰈情深，還可見女方從下車後，就緊勾著男方的手，在現場隨扈人員護送下，從一樓大廳快速步入電梯，陳喬恩被問及祝福之語，只燦爛笑說：「幸福快樂開心！」甜美一笑，美顏逼人，整個人美到發泡。除了陳喬恩，上午11時50分多，曾國城也現身酒店會場，受訪時和顏悅色藏不住，「快過年了，今天又是情人節，是特別的日子，期待，恭喜，希望是最後一次！」問他包多少禮金？「肯定不會是3600元，一定是上萬元」，隨後再問曾國城有無傳授生子祕訣？他幽默笑回：「有些事情不能勉強！」另外，米可白也獨自到場，不見男友孫錠身影，被關心是否來見習婚禮？她笑說「今天是來祝福的！」前陣子鼻子開刀，問及現況，米可白報平安：「鼻子好很多，但因為插管關係，喉嚨還是癢癢的。」接著陳隨意、于美人、康康、王宇婕、范逸臣、田中千繪等也接續到場，不過大多均不接受訪問。孫協志與夏宇童婚禮星光熠熠，包括曾國城、于美人、康康、陳隨意、利菁、李明川、何嘉文、巴鈺、蔡黃汝、許孟哲、王少偉、陳喬恩、趙小僑、賴薇如、熊熊、米可白、蔡尚樺等受邀出席，幾乎半個演藝圈都來一起見證幸福。另外，徐乃麟、藍心湄及唐從聖因有行程無法到場，事前已特別送上心意，相當有誠意。孫協志邀請彭小刀擔任婚禮總招待，王仁甫因有行程確定缺席，其他成員許孟哲、王少偉將合體。孫協志先前被問到婚事籌備進度，坦言非常順利，一切都以夏宇童的想法為主，「我希望所有東西都是宇童喜歡的，包括視覺、吃的、玩的」，至於婚宴花費，孫協志說金額很高，但認為都是值得的，字句流露滿滿幸福。