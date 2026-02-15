我是廣告 請繼續往下閱讀

2026過年禁忌！10大春節注意事項一次看

▲全台垃圾車大年初一停止收垃圾，若是家中長輩十分介意過年倒垃圾會倒掉福氣的說法，可集中至初五再處理。（圖／員林市清潔隊提供）

▲拜年伴手禮講究「好事成雙」，故送禮時多選擇雙數。（圖／記者鍾怡婷攝）

今（15）日是農曆十二月廿八，也就是俗稱的小年夜（又稱送灶日、拜天公日），民眾正忙著大掃除、返鄉、拜天公（玉皇大帝），迎接即將到來的除夕（2月16日）。過年禁忌像是初一、初二水神生日忌動水，民間認為不宜洗衣服，以及老一輩的人認為過年不倒垃圾，以免倒掉好運氣。其實現代人看待過年禁忌已不必過度緊張，心誠則靈最重要。大年初一盡量不要掃地或倒垃圾，民間認為這樣會把家裡的財運、福氣一起掃出去或倒掉。建議先把垃圾集中存放，等到初五之後再處理。過年期間應避免講「死」、「病」、「窮」等負面字眼，以免帶來壞兆頭。多說吉祥話、恭喜發財等好話，才有好運勢。過年期間不適合討債、催還錢，也最好不要跟人借錢，恐帶來一整年的財務糾紛或困擾，建議年前把該還的錢先處理好。過年時若不小心打碎碗盤或東西，傳統視為破財或破運的徵兆。若發生趕緊說「歲歲平安」化解，並用紅紙包好碎片，待初五後再丟棄。初一是水神生日，古人認為洗衣服恐冒犯神明；而「髮」與「發」諧音相近，才有洗頭髮會洗掉財運的說法。過年期間不宜動用剪刀、指甲剪、針線等尖銳工具，傳統認為這些會「剪斷財路」或帶來不吉利。過年期間要保持和氣融融，避免生氣、爭吵或口出惡言。不論是罵人還是被罵，都被認為會影響全年運勢。拜年送禮或包紅包，數量與金額都應選雙數（如6、8、10），象徵「好事成雙」，避免單數以及「4」，以免不吉。除夕夜要守歲，不可太早睡覺，象徵為長輩延壽；初一不要賴床（懶惰一整年）或催人起床（不是好兆頭）；而初三俗稱「睏到飽」，建議睡到自然醒，寓意全年充足好眠。大年初一早餐避免吃稀飯，因為稀飯象徵貧窮、清苦。建議改吃乾飯（白飯），寓意新的一年生活富足、日子滿滿。，若家中長輩特別在意，提前了解小年夜拜拜與春節習俗重點，彼此尊重、心誠則靈，也能為新的一年增添好兆頭，迎接好運滿滿的農曆新年。