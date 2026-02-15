NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星周末最受期待的射手對決——2026年State Farm三分球大賽（3-Point Contest），將於今（15）日在洛杉磯Intuit Dome體育館正式點燃戰火。本屆賽事星光熠熠，除了有多位全明星等級球員參賽，更有傷後首度復出的衛冕冠軍尋求歷史紀錄。這場由NBC重啟全國轉播的賽事，將為全明星週六之夜揭開精彩序幕。
里拉德驚喜復出挑戰生涯第三冠
本屆賽事最震撼的話題，莫過於波特蘭拓荒者巨星里拉德（Damian Lillard）的參賽。儘管他本季因阿基里斯腱重傷一直處於休養狀態、尚未在正規賽出賽，但身為兩屆三分球大賽冠軍，里拉德仍選擇在今日披掛上陣。若他能成功奪冠，將成為歷史上少數能達成三連霸（2023、2024、2026）的頂尖射手，其復出狀態備受全球球迷矚目。
米契爾、馬克西各懷絕技強勢挑戰
挑戰名單同樣威脅力十足，克里夫蘭騎士隊的米契爾（Donovan Mitchell）目前以180記三分球高居聯盟第一，手感正熱；而費城76人明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）則承載著隊史紀錄，他不僅是繼2005年科佛（Kyle Korver）後首位參賽的76人球員，更本著場均28.8分的高標水準，尋求為費城奪下隊史首座三分球大賽獎盃。
鮑威爾尋求連莊與波提斯高砲台參戰
熱火隊後衛鮑威爾（Norman Powell）肩負著衛冕壓力，若他能奪冠，將是繼去年希羅（Tyler Herro）後，熱火球員連續第二年帶回獎盃，鞏固「射手之都」的美名。此外，密爾瓦基公鹿隊的波提斯（Bobby Portis Jr.）以45.1%的賽季最高三分命中率參賽，成為不可忽視的「長人射手」威脅。
2026年NBA全明星賽全明星周末賽程表（台灣時間）
📌2月14日（六）：名人賽、新秀挑戰賽（09:00開始）、HBCU經典賽。
📌2月15日（日）：全明星媒體日、三分球大賽、灌籃大賽、技術挑戰賽。
📌2月16日（一）：第75屆NBA全明星正賽（05:00開始）。
2026年NBA全明星賽直播與收視指南
本屆全明星周末將移師配備最新科技的Intuit Dome舉行。賽事將由NBC全國轉播，並在網路串流平台Peacock同步直播。台灣球迷則可於2月15日上午9時，透過緯來體育台、愛爾達體育台及NBA League Pass收看直播，親眼見證理查森（Jase Richardson）在灌籃大賽挑戰父業前，由三分球大賽所掀起的精采外線對決。
本屆賽事將由NBC自2002年後重啟全國轉播。
📌電視轉播：NBC。
📌網路串流：Peacock、NBA TV。
📌台灣收視：預計由緯來體育台、愛爾達體育台及NBA League Pass提供全程直播。
|球員名稱
|所屬球隊
|本季亮點
|里拉德（Damian Lillard）
|拓荒者
|二連霸衛冕冠軍（2023、2024）
|米契爾（Donovan Mitchell）
|騎士
|目前以 180 記三分球位居聯盟第一
|馬克西（Tyrese Maxey）
|76人
|生涯首度入選明星賽先發，三分進球數聯盟第 4
|鮑威爾（Norman Powell）
|熱火
|生涯首度入選明星賽，尋求為熱火連莊冠軍
|波提斯（Bobby Portis Jr.）
|公鹿
|參賽者中命中率最高（45.1%）
|紐佩爾（Kon Knueppel）
|黃蜂
|聯盟最強新人射手，有望成史上首位奪冠新秀
|布克（Devin Booker）
|太陽
|曾在 2018 年奪冠，經驗老道
|莫瑞（Jamal Murray）
|金塊
|首度參賽，具備極強的投射穩定度
