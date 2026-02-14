我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA傳奇控衛保羅（Chris Paul）今（14）日凌晨正式宣告退休，結束21年職業生涯。曾與他當過1年隊友的金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）稍早受訪時，也獻上祝福，「我只想說聲恭喜，和你一起打球的那一年真的很酷。」柯瑞也笑說，以後跟保羅，就要改在高爾夫球場相見了。保羅21年職業生涯，不包含新東家多倫多暴龍，實際效力過7支球隊，包含2023-24年身披勇士戰袍，與柯瑞成為隊友。該年保羅出賽58場、包含18場先發，場均上場26.4分鐘，貢獻9.2分、3.9籃板、6.8助攻與1.2抄截，主要擔任替補第一持球點。「我只想說聲恭喜，你擁有難以置信的職業生涯，精彩的21年，過去和你交手過很多次，和你一起打球的這一年也很酷，所以好好享受退休生活吧。」柯瑞稍早受訪時，送出對這位傳奇控衛的祝福，「我知道我未來會在高爾夫球場，以及任何地方見到你，但還是要恭喜你，兄弟，你完全配得上這份榮耀。」保羅2005年首輪第4順位加盟黃蜂以來，生涯歷經21個球季，總共攻下23053分、12552助攻和6005籃板，生涯4次入選年度最佳陣容第一隊、5次入選第二隊、7次入選年度防守第一隊，還有5次抄截王、6次助攻王與12次入選全明星賽。