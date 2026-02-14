我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總統府公布馬年春聯「七喜春來」，象徵「幸運好事，迎春順達」之意。（圖／總統府提供）

賴清德、蕭美琴聯名出擊 「七喜春來」走文化美學風

▲前總統蔡英文公布新年春聯「福氣加碼」，期盼全民在新的一年「福氣、幸福、勇氣、收入」通通都加碼。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文、馬英九、陳水扁同場比拚 各具個人風格

▲知名網拍平台出現私人賣家販售韓國瑜春聯，限量Q版要價3,000至4,900元。（圖／翻攝畫面）

韓國瑜馬年春聯掀排隊潮 限量Q版要價近5千台幣

▲桃園市推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款春聯。（圖／桃園市府提供）

六都首長春聯比創意 北部主打「諧音梗」

▲台中市長盧秀燕邀請天團「玖壹壹」為台中市寫出「馬上有錢」、「超級馬利」、「龍馬有春」3款春聯。（圖／台中市政府提供）

六都首長春聯拚話題 中南部走群眾與在地風

▲民進黨立委王世堅與台南市長參選人陳亭妃日前舉辦「一馬當堅 × 一馬當先」春聯見面會，現場湧入上千位鄉親。（圖／翻攝自陳亭妃臉書）

立委春聯暗藏選戰味 台南、高雄各自比拚

▲中華職棒會長蔡其昌（中）自費印製金色「Team Taiwan 尚勇」春聯，掀起一波搶領潮。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）

農曆春節倒數，政壇春聯大戰提前開打，各路政治人物不再只走傳統吉祥話路線，台灣人不放棄諧音梗，今年倒是出現不少創意題詞，從總統、立法院長，一直到六都首長與立委，全都端出別具特色的馬年春聯，讓政壇瞬間變成創意競技場，讓《NOWNEWS》帶大家走一回2026春聯巡禮。現任總統賴清德與副總統蕭美琴，推出聯名春聯「七喜春來」，主打文化深度與藝術質感。春聯題詞由出身台南的台語文學家白聆操刀，書法則出自名家余天賜之手，並邀請新生代插畫家陳于峰以白馬為主角，延伸設計紅包袋、賀年卡與福袋。此次春聯賀詞「七喜春來」，當中的「七」象徵馬在十二生肖排序第七，該數字也代表圓滿與幸運；而「七喜」涵蓋平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂，「春來」則寓意新春到來、春來日暖、生機勃發，整體風格溫潤細膩，展現執政團隊的新年祝福。前總統蔡英文今年推出「福氣加碼」春聯，走親民直白路線。她也透露自身觀察，經常在登山途中看到民眾張貼「蔡英文的春聯」，因此希望今年改以簡單、好懂的祝福，並由書法詩人何景窗提字，期盼全民在新的一年「福氣、幸福、勇氣、收入」通通都加碼。前總統馬英九則火力全開，推出「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」春聯，他還自嘲雖然屬虎，但馬年是「跟姓氏同名的一年」，更戲稱這次春聯是「SSR級・全方位物理性防禦結界」萬用神器，「雙馬合璧」貼在門口，將引發諸多神奇功效，自信掛保證「效果絕對驫驫的」。前總統陳水扁則回歸書法本格派，題寫「龍飛蛇去馬奔騰，馬如遊龍車如水」，並透露自己打從去年4月19日封筆迄今，將近9個月的時間，為了療癒受傷的心靈，他重燃對書法的熱情，提筆寫下這副春聯，也成為丙午馬年的獨一之作。立法院長韓國瑜今年推出馬年春聯「馬上幸福」，1月31日更在立法院正門口發送2,000份Q版春聯，並舉辦粉絲見面會，吸引近千名韓粉排隊，最早的支持者甚至是凌3點就到場卡位，顯見「韓流」魅力仍不可小覷。隨著人氣高漲，「馬上幸福」春聯也迅速在網拍平台流通，普通版喊價從100元到1,850元不等，標榜「官方正版」的版本已賣出近百張；限量Q版更開出3,000至4,900元的金額，價值驚為天人，讓春聯意外成為另類年節商品。北部三都首長不約而同走「諧音梗」路線，台北市長蔣萬安推出「今馬熊讚」，結合市府吉祥物熊讚，取台語「今嘛尚讚」諧音，要所有的市民朋友馬上平安、馬上幸福，每一個當下都是最美好的時刻。蔣萬安也透露，今年的春聯是由他親筆揮毫，希望傳達出手寫的溫度，祝福大家新的一年馬到成功、一馬當先。新北市長侯友宜則端出「馬祥厚運」春聯，從國語意涵來看，「祥」有吉兆與福氣之意，「厚運」代表著深厚且全面的祝福，不只是財運好、事業順，也祝福大家平安健康、家庭幸福，馬年萬事順心、好運滿載；而台語諧音為「馬上好運」、「要最好運、也最好運」，象徵馬年來臨，好運即刻到位、財運福運齊至，寓意「馬年最好運」。桃園市長張善政一口氣推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款春聯，其中「馬載祿厚」取閩南語諧音「明仔載愈好」，象徵來年福祿滿載、運勢亨通；「馬吉來」則與桃園市議會議長邱奕勝聯名，諧音寓意「好朋友（麻吉）來」、「福氣來」，傳遞迎新納福的美好祝願。中南部則強調在地與群眾參與，台中市長盧秀燕邀請天團「玖壹壹」執筆，以公益性質為台中市書寫春聯，除了家戶都有的「馬上有錢」，是由團員洋蔥親筆寫下，此外還推出隱藏版「超級馬利」、「龍馬有春」春聯，分別由團員健志及春風所書寫，字體別具有個人風格，採限量發送，也引發了民眾搶領熱潮。台南市長黃偉哲以「金馬伍吉」賀年，祝福民眾在新的一年「金」錢滿屋、「馬」到成功、「五」福臨門、「吉」祥滿門。除此之外，今年春聯賀詞特別邀請書畫名家陳茂隆親自揮毫，藉由其流暢且富有力量的筆觸，將「金馬伍吉」四字的意境完美呈現，使春聯不僅傳遞新年祝福，更增添藝術性與文化深度，讓市民在日常生活中也能感受傳統書畫之美。高雄市長陳其邁則邀請書法家蔡典成題字，「躍馬迎福」強調攜手躍進的新春氣象，「駿騰迎祥」則象徵了突破進取的動能，與城市躍升願景；「馬雄好」斗方春聯以馬年生肖搭配在地元素，融入吉祥物「高雄熊」，巧妙展現一語雙關「馬上好」的寓意。隨著2026九合一選舉逼近，市長候選人也提前瀰漫選戰氣息，台南「妃龍大戰」備受外界高度關注，民進黨參選人陳亭妃，以「一馬當先」春聯展現衝鋒姿態，強調會走在人民最前面，該扛的責任都會承擔下來；至於國民黨參選人謝龍介，除與韓國瑜合推「馬上幸福」，也聯名蔣萬安祭出「今馬熊讚」。高雄戰場同樣升溫，國民黨參選人柯志恩推出「夢想海港，躍馬成功」，除了官方版本的春聯外，還有加碼的隱藏版「Long Ma OK」，代表著「攏馬 OK」之意，展現另類創意；民進黨參選人賴瑞隆則主打「好運隆加馬」，象徵好運啟動、福氣隨行，今年更特別推出「黃色小鴨造型」的一元小紅包，吸引不少民眾索取、爭相合影。話題人物方面，因抖音神曲《沒出息》爆紅的民進黨立委王世堅，推出帶有個人風格的春聯「一馬當堅」，持續吸引年輕族群喜愛；還有身兼職棒會長的綠委蔡其昌，自費印製金色「Team Taiwan 尚勇」春聯，免費提供民眾索取，掀起一陣搶領旋風，網路上更出現不少賣家販售「台灣尚勇」春聯，一張最高喊價到360元。