▲詹姆斯（中）曾率領騎士奪冠，譜寫傳奇故事。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人看板球星詹姆斯（LeBron James）上戰完成最老大三元成就，由於他跟湖人合約即將到期，關於他未來動態也再度成討論焦點。根據ESPN記者馬克馬洪（Tim MacMahon）透露，聯盟內部目前存在廣泛猜測，認為詹姆斯在今夏幾乎確定離開洛杉磯湖人，將第3度披上家鄉球隊克里夫蘭騎士戰袍，開啟一段「史詩般的退休巡演」。全明星賽前的最後一個比賽日，洛杉磯湖人在主場以124：104大勝達拉斯獨行俠，不僅以勝利姿態迎接假期，更見證傳奇球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）再次改寫歷史。現年41歲的詹姆斯該戰狂轟28分、10籃板與12助攻，正式超越馬龍（Karl Malone），成為NBA史上最年長達成大三元的球員。詹姆斯本季年薪5263萬美元，合約今夏到期，湖人與他始終未能提前完成續約，以詹姆斯在NBA的定位、以及全世界影響力，也不太可能在毫無預警情況下，就於休賽季宣告退休，因而引發外界認為，他即將重返騎士，展開類似當年布萊恩（Kobe Bryant）式的退休巡演。詹姆斯2003年就以史上第一高中生名號進入聯盟，被家鄉球隊騎士選進，效力至2010年離隊，期間在熱火三王時期奪下2冠，2014年高調重返老東家，於2016年正式幫助騎士奪冠，期間連續4年上演的勇騎大戰，仍是近代最知名的總冠軍賽對戰組合，2018年，詹姆斯轉加盟湖人，一路效力至今。值得注意的是，儘管在湖人已效力長達8年時間，但詹姆斯23年職業生涯中，騎士仍是效力最久球隊，長達11個球季。