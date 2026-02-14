我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA洛杉磯湖人昨戰以124：104擊敗達拉斯獨行俠，看板球星詹姆斯（LeBron James）出賽35分鐘，攻下28分、10籃板、12助攻，以41歲又45天之齡，成為史上最老完成大三元球員，他在湖人效力8季期間，合計拿下50次大三元，加上克里夫蘭騎士時期的64次大三元，成為史上第一位，效力2隊皆能拿到至少50次大三元的超級球星。詹姆斯昨役先發出賽35分鐘，投籃20投10中，三分球7投2中，罰球7罰6中，全場攻下28分、10籃板、12助攻與1阻攻，拿到湖人時期的第50次大三元，加上騎士時期的64次大三元，是史上唯一一位效力2支球隊，皆能拿到至少50場大三元的球員。詹姆斯2003年就以史上第一高中生名號進入聯盟，被家鄉球隊騎士選進，效力至2010年離隊，期間在熱火三王時期奪下2冠，2014年高調重返老東家，於2016年正式幫助騎士奪冠，期間連續4年上演的勇騎大戰，仍是近代最知名的總冠軍賽對戰組合，2018年，詹姆斯轉加盟湖人，一路效力至今。值得注意的是，儘管在湖人已效力長達8年時間，但詹姆斯23年職業生涯中，騎士仍是效力最久球隊，長達11個球季，由於今夏合約始終未喬定，外界普遍預估詹姆斯將重返騎士，於2026-27年球季展開退休巡禮。