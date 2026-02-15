我是廣告 請繼續往下閱讀

▲迎接丙午馬年到來，不少人都希望能好運旺旺來，財源滾滾，並搶拿銀行發財水、發財金及發財米等開運小物，但該如何使用？知名易經財經專家陶文提出建議。（圖／陶文提供）

迎接丙午馬年到來，大家都希望新年的一年好運到、財源滾滾來，還會搶拿銀行發送的開運小物，像發財水、發財金及發財水，但拿回家可不能亂擺或閒置不用。易經財經專家陶文提醒，「擺、噴、煮」3重要動作，尤其今（2026）年財庫在「正東方」，建議發財水拿回家先放在財庫位、玄關，可放7天再用，除拿來到處噴一噴，讓家裡充滿財氣，也可拿來泡咖啡、茶、煮飯，象徵增運。至於發財米可先放在米缸1周，之後再打開食用，也可放7粒發財米在聚寶盆中，而「發財金」建議分3部存放。雖然春節9天連假已展開，銀行也休息，年前沒搶到銀行發財水的人，還是有機會拿到，像是台北富邦銀行2月23日開工日開始發放「發財水」，只要至全台分行洽辦業務即可領取1瓶，限量10萬瓶，送完為止；中信銀行同樣在2月23日準備88888份象徵吉祥開運的「發財金」、「發財水」、「發財米」，餽贈來行的財富管理客戶，數量有限、送完為止。另外，新光銀行今年也準備財發水、發財金等開運好物，更再度攜手艋舺龍山寺發放限量「馬年發財金」，限量1000份，將於大年初一在艋舺龍山寺發送，民眾可親臨現場排隊索取。同時，板橋龍山寺文化廣場大年初一當日下午2時30分將舉辦「丙午年新春團拜祈福法會」，禮請法師主法，帶領信眾誦經、叩鐘祈福。參與法會的信眾同樣能獲贈新光銀行「馬年發財金」，限量200份。第一銀行今年也準備「發財米」、馬年「發財錢母」贈送客戶，只要是一銀存戶或新往來客戶，在2月23日之前，前往各分行臨櫃申辦數位化服務或同時申辦兩項以上業務，即可將「發財米」帶回家。不過，拿到銀行送的發財水、發財金及發財金該放在哪裡？可不可以拿來用？知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文表示，從銀行拿的發財水非常好用，因為經過「金庫」加持，帶回家未開封，建議可以先放在財庫位，今年財庫位是正東方，也可以放在玄關，象徵「引財入門」，建議放置7天後使用。至於發財水使用方式，陶文建議，打開後可在屋內各角落噴灑，讓財氣流動於全室，提升整體旺氣，也可在客廳正中央放大肚收口的金魚缸，少量發財水加「陰陽水」，並可置東南、正南、西南、正北，亦可拿來泡咖啡、茶、煮飯，象徵增運。若是拿到發財金，陶文說，建議3分法，一部分可在聚寶盆，部分放入紅包隨身帶著招財，部分存入銀行，象徵「錢滾錢」，若是從廟宇求來的發財金，次年記得要還願，然後再求一次。另外，若拿到發財米，他建議，可以先放入米缸，未開封直接放入也可以，象徵「財入庫中」，放置1週後再開封食用，也可以放在聚寶盆，但不用整包，可象徵放七顆米就可以。若要擺花布置，陶文建議可以買蝴蝶蘭、百合，建議可在玄關或客廳靠中央擺紫色蝴蝶蘭或香水、黃金百合，過年也可以穿戴紅色、紫色，搭金色、黃色及駝色旺財。最後，陶文也提醒，除夕夜晚上12點要「接天心」，就是在家門口或陽台看得到天空之處，雙手合十，開始冥想、誠心祈禱，許下這一年的願望與目標。