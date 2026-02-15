NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星周末最受矚目的體能極限盛宴——2026年AT&T灌籃大賽（Slam Dunk Contest），將於今（15）日在洛杉磯快艇隊全新主場Intuit Dome震撼登場。隨著衛冕冠軍麥克隆（Mac McClung）宣布不尋求連霸，本屆賽事確定將誕生一位全新的灌籃王。今年的參賽名單集結了7呎長人、傳奇扣將之子以及頂級新秀，預計將在空中展現極致的暴力美學與創意。
領銜主演 地主長人海耶斯展現暴力美學
本次名單由地主代表、洛杉磯湖人隊的中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）領銜。現年25歲的海耶斯擁有213公分的身高與224公分的驚人臂展，他在職業生涯中以勁爆的彈跳與轉換進攻中的暴力虐筐著稱。身為本屆唯一具備主場優勢的參賽者，海耶斯將挑戰成為繼霍華德（Dwight Howard）之後，少數能以7呎身材奪冠的長人，超長臂展帶來的視覺衝擊將是他的最大武器。
新秀對決 馬刺布萊恩與熱火強森體能碰撞
挑戰者名單中，聖安東尼奧馬刺隊的首輪新秀布萊恩（Carter Bryant）備受關注。他在大學時期就展現出垂直起跳達40吋（約101公分）的恐怖爆發力，被譽為當屆最強的「籃筐終結者」。與之相對的是邁阿密熱火隊的二年級前鋒強森（Keshad Johnson），他代表了典型的力量型扣將，灌籃風格充滿對稱美與震撼力，預計將利用道具與強大的對抗力贏得評審青睞。
理查森繼承父業挑戰王座
本屆賽事最具話題性的參賽者，莫過於奧蘭多魔術隊的新秀理查森（Jase Richardson）。他的父親正是曾在2002與2003年完成灌籃大賽二連霸的傳奇名將傑森·理查森（Jason Richardson）。理查森完美繼承了家族基因，早在8歲就能扣籃，在空中具備極佳的平衡感。他是否能在Intuit Dome重現父親當年經典的「反手大風車」或是創造全新招式，成為全場關注的焦點。
2026年NBA全明星週末正值第75屆盛事，灌籃大賽將於台灣時間2月15日上午9時於全明星週六之夜舉行。值得一提的是，本屆賽事將由NBC自2002年後重啟全國轉播，台灣球迷則可透過緯來體育台、愛爾達體育台及NBA League Pass觀看全程直播。在麥克隆缺席的情況下，這場「傳奇之子」與「地主長人」的體能巔峰對決，確定將在洛杉磯夜空留下劃時代的瞬間。
2026年NBA全明星賽直播與收視指南
本屆賽事將由NBC自2002年後重啟全國轉播。
📌電視轉播：NBC。
📌網路串流：Peacock、NBA TV。
📌台灣收視：預計由緯來體育台、愛爾達體育台及NBA League Pass提供全程直播。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次名單由地主代表、洛杉磯湖人隊的中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）領銜。現年25歲的海耶斯擁有213公分的身高與224公分的驚人臂展，他在職業生涯中以勁爆的彈跳與轉換進攻中的暴力虐筐著稱。身為本屆唯一具備主場優勢的參賽者，海耶斯將挑戰成為繼霍華德（Dwight Howard）之後，少數能以7呎身材奪冠的長人，超長臂展帶來的視覺衝擊將是他的最大武器。
挑戰者名單中，聖安東尼奧馬刺隊的首輪新秀布萊恩（Carter Bryant）備受關注。他在大學時期就展現出垂直起跳達40吋（約101公分）的恐怖爆發力，被譽為當屆最強的「籃筐終結者」。與之相對的是邁阿密熱火隊的二年級前鋒強森（Keshad Johnson），他代表了典型的力量型扣將，灌籃風格充滿對稱美與震撼力，預計將利用道具與強大的對抗力贏得評審青睞。
本屆賽事最具話題性的參賽者，莫過於奧蘭多魔術隊的新秀理查森（Jase Richardson）。他的父親正是曾在2002與2003年完成灌籃大賽二連霸的傳奇名將傑森·理查森（Jason Richardson）。理查森完美繼承了家族基因，早在8歲就能扣籃，在空中具備極佳的平衡感。他是否能在Intuit Dome重現父親當年經典的「反手大風車」或是創造全新招式，成為全場關注的焦點。
2026年NBA全明星週末正值第75屆盛事，灌籃大賽將於台灣時間2月15日上午9時於全明星週六之夜舉行。值得一提的是，本屆賽事將由NBC自2002年後重啟全國轉播，台灣球迷則可透過緯來體育台、愛爾達體育台及NBA League Pass觀看全程直播。在麥克隆缺席的情況下，這場「傳奇之子」與「地主長人」的體能巔峰對決，確定將在洛杉磯夜空留下劃時代的瞬間。
本屆賽事將由NBC自2002年後重啟全國轉播。
📌電視轉播：NBC。
📌網路串流：Peacock、NBA TV。
📌台灣收視：預計由緯來體育台、愛爾達體育台及NBA League Pass提供全程直播。