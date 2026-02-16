我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ChatGPT實測結果。（圖／台灣彩券公司提供）

▲Gemini實測結果。（圖／台灣彩券公司提供）

▲ChatGPT實測結果。（圖／台灣彩券公司提供）

▲Gemini實測結果。（圖／台灣彩券公司提供）

金馬年到來，不少人都會買彩券試試手氣，尤其刮刮樂春節更大受歡迎，網路上也流傳「詢問AI選刮刮樂號碼特別容易中獎」的都市傳說。究竟是AI真的「自帶財氣」還是純屬巧合？真的可以相信AI建議的號碼嗎？台灣彩券公司也親自實測，透過AI界兩大霸主ChatGPT與Gemini，選擇了2款2026年新春限定刮刮樂進行PK，看看誰才是真正的數位財神爺。第一輪台彩率先來測萬眾矚目的新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」，每張售價2,000元，每本共有19張，頭獎高達2,000萬元。分別輸入指令後，依照ChatGPT與Gemini各自給出的建議號碼，分別購買了尾號1號及13號，結果分別刮中了1000元及2000元，本回合由Gemini勝出。第二輪台彩選擇Q版生肖主題、每張售價200元的「金馬報喜」，這款刮刮樂有550個最高獎金10萬元，平均每2張就有1張中獎。在輸入指令後，依照ChatGPT與Gemini各自給出的建議號碼，分別選擇尾號24號及16號，分別中了300元及200元，成功回本之外，還小有收穫。這回合由ChatGPT扳回一城，拿下這一局。總結實測結果，台彩表示，雖然中得的獎金還不到原地退休的程度，但有趣的是，這幾張依AI建議號碼選購的刮刮樂都有中獎，兩邊表現可以說是不相上下，過程中也增添不少樂趣和驚喜。不過，台彩也強調，不論是ChatGPT還是Gemini，提供的數字皆為隨機運算的結果，是否「靈驗」仍屬巧合；心誠則靈，趣味參與，刮刮樂儀式感才是春節期間最大收穫。過年期間買張刮刮樂，不只應景、做公益，還有機會發大財，選號時不妨問問AI，說不定真能刮出頭獎。