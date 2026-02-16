我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡2026馬年紅包金額、壓歲錢行情

國小以下（學齡前）： 600元、800元、1200元

600元、800元、1200元 國中、高中生： 1200元、1600元、2000元、2600元

1200元、1600元、2000元、2600元 大學生： 2000元、2800元、3200元、3600元

▲2026馬年紅包壓歲錢行情。（圖／NOWNEWS社群中心製）

包給小孩、晚輩的紅包：大人可先溝通金額

包給父母、長輩的紅包：金額忌縮水，量力而為

▲包給父母的紅包行情通常是3600元或6000元起跳，若是社會新鮮人或預算有限，低一點也無妨，量力而為最重要。（示意圖／取自photoAC）

拜年遇到朋友、鄰居小孩怎麼包？視交情決定

過年紅包壓歲錢什麼時候給、什麼時候發紅包？

▲過年發紅包常見時機是除夕吃完年夜飯之後，以及大年初二回娘家，娘家親戚之間互給紅包。（示意圖／取自Shutterstock）

過年紅包壓歲錢禁忌：紅包不封口、建議用新鈔

「五色紅包」是什麼、怎麼包？

▲五色紅包是指新台幣鈔票100元、200元、500元、1000元、2000元各1張。（圖／記者張家瑋攝）

為什麼紅包壓歲錢放枕頭下、放多久、壓歲錢可以花嗎？

新年紅包寫法、2026過年紅包吉祥話一次看

準備過年啦！除夕夜習俗發紅包、給壓歲錢，紅包金額怎麼包、包給父母的紅包行情多少、一定要用新鈔嗎、紅包要不要封口，每年都讓人傷腦筋。，讓你除夕發紅包不踩雷、新年討個好彩頭。3600元、6600元或以上3600元、6600元、8000元或以上200元、600元、1200元或同額回包可依下述年齡調整包給晚輩的壓歲錢該給多少？若是包給自己的子女，通常會依據年齡層調整金額，若是包給親戚的小孩，最理想的做法是大人之間事先溝通、取得默契，這能避免金額落差造成的尷尬。此外，若是小孩人數相同，事先統一金額還有一個好處，對於已懂事的孩子來說，與同輩小孩收到的金額差距不大，也能避免孩子之間產生比較心理，減少內心的不平衡。民間習俗中其實沒有硬性規定「紅包公定價」，給父母、長輩的壓歲錢（又稱添歲錢），主要還是在於心意與祝福。要注意的是，給長輩的紅包金額象徵福氣與延年益壽，習俗上建議「逐年增加」，，以免被認為運勢衰退而失禮。剛出社會若手頭不寬裕，千萬別打腫臉充胖子。一般包給父母的紅包行情通常從3600元或6000元起跳；若真的預算不足，稍微低一點也無妨，量力而為就好。若年終豐厚，想感謝父母養育之恩，包上萬元的厚紅包也是大有人在。過年走春拜年，遇到同事、朋友、鄰居小孩時，紅包金額包多少才好？可取決於交情深淺與見面頻率。若是平時感情極好、經常互動的同事或死黨，可以比照親戚小孩的規格，包個600元或1200元皆可。若是久久才見一次面，甚至素未謀面的鄰居小孩，其實不包紅包也沒關係；若想討個吉利、分送喜氣，也能象徵性包個200元紅包即可，禮輕情意重，大家開心就好。依照多數台灣家庭的年節習俗，，象徵過去一年圓滿結束、新一年好運接續而來，長輩給晚輩壓歲錢有驅邪保平安的祝福意義。另外一個熱門發放時機是大年初二回娘家（又稱迎婿日、歸寧日），這天嫁出去的女兒帶著先生及孩子返家，晚輩會準備紅包孝敬岳父母，娘家親戚之間也會互送紅包。其實紅包該在除夕夜、初一還是初二發，同樣沒有硬性規定，還是依照各家庭的傳統習慣，以及「禮尚往來」，一旦對方開始發紅包，通常就會回包應對。為了避免現場手忙腳亂或搞錯對象，◾過年紅包要封口嗎？在台灣習俗給壓歲錢時，但在婚禮或喪禮上，紅包袋通常都會封口，代表此事僅此一次。，如3000元扣除0後，尾數3是單數，宜改包成2800元、3200元。◾使用新的紅包袋，別拿去年或用過的舊紅包袋。◾包紅包一定要新鈔嗎？，主要源自「除舊布新」的傳統習俗。紅包裡的鈔票應保持平整、不宜對折，象徵財運順暢。◾不要當場在對方面前立刻打開紅包數錢，失禮也失福氣。五色紅包是台灣過年流行的一種開運習俗，，因鈔票顏色分別為紅、綠、棕（黃）、藍、紫（銀灰），對應五行「火、木、土、水、金」，象徵五行合一、生生不息、匯聚五路財神，帶來財運滾滾、錢母生財的好寓意。壓歲錢放枕頭下是流傳已久的過年習俗，相傳「壓歲」音同「壓祟」，能保佑晚輩在新的一年平安順遂、不受驚擾。壓歲錢通常放到大年初五，或是農曆正月十五元宵節後再取出。許多人好奇壓歲錢可以花嗎？ 雖然這筆錢最終可以使用，但民俗專家建議不要急著在過年期間花光壓歲錢。現在市面上有許多設計精美、圖案可愛的紅包袋，相當有創意，已不太有機會手寫祝賀詞，通常只會在紅包角落署名。但若是傳統素面紅包，除了寫最常見的「新年快樂、恭喜發財」，《NOWNEWS今日新聞》為您整理一些馬年創意吉祥話寫法。最後署名時，馬上發財、馬上有錢、馬上升官、馬力全開、幸福加馬、馬到成功、一馬當先、馬蹄生金、龍馬精神、馬年旺旺。