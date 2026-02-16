我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡2026除夕貼春聯吉時、貼春聯最佳時間

▲除夕貼春聯，要記得先將舊春聯取下撕破，不可直接覆蓋貼上去。（圖／記者黃韻文攝）

🟡初一可以貼春聯嗎？

🟡春聯貼法怎麼分左右、春聯順序快速搞懂

▲市售春聯都會附上「答案」，標註上聯、下聯，該貼在左側或右側。（圖／記者黃韻文攝）

🟡春聯貼法、春聯用什麼貼

情境 推薦使用 特色 鐵門、粗糙牆面 傳統米漿糊／糨糊 黏性強，但撕除費力、容易留白痕 室內門、瓷磚牆面 白膠／萬能膠 黏性好，好清洗，塗太多會殘膠 明年想輕鬆撕掉 布基雙面膠／布膠帶 好撕、不易殘膠，不會撕掉牆皮 玻璃門、冰箱、室內無風 環保黏土／豆豆貼 黏性弱，好撕幾乎不留痕、可重複用

▲貼春聯常用雙面膠、無痕膠條等，主要取決於牆面材質、室內室外風大不大、是否在意殘膠。（圖／法鼓山）

🟡除夕貼春聯「6大禁忌」一次看

除夕到！不只忙著圍爐吃年夜飯，還有貼春聯、祭祖等傳統習俗，許多民眾開始搜尋「除夕貼春聯時間」，，都是過年前的熱門疑問。《NOWNEWS》一次整理馬年春聯貼法重點，讓大家輕鬆迎馬年好運！命理專家楊登嵙表示，傳統習俗是完成大掃除後貼春聯，此外，中午12時過後要拜祖先、地基主，所以選在除夕中午12時前貼春聯最理想。楊登嵙提醒，一定要先將舊春聯撕下、撕破，代表「除舊佈新」，再將新春聯貼上，不可直接覆蓋貼在舊春聯上面。依台灣民間習俗，貼春聯多選在除夕上午到中午進行，在陽氣最旺時迎新納福，被視為最佳時機。不過，若因工作、返鄉或時間有限來不及，許多民眾也很關心大年初一可以貼春聯嗎？對此，，過年習俗中有「初一不動掃把、會將財氣掃掉」的說法，因此避免掃地即可，換貼新春聯並不犯禁忌。貼春聯的意義在於誠心迎新、討個好彩頭，只要在年節期間完成，都象徵為新的一年開啟好運。現代春聯早已升級進化，不僅材質更耐風雨、防褪色、不易破損，，讓民眾不用再苦惱春聯怎麼分左右。若是偏好充滿墨香的傳統手寫春聯，少了背後的提示，命理專家楊登嵙教戰春聯貼法，通常春聯有3幅，包括「2幅直聯、1幅橫聯」，可分以下兩種狀況：◾仄聲字：上聲（第三聲ˇ）、去聲（第四聲ˋ）◾平聲字：第一聲、第二聲ˊ例如：天增歲月人增壽（仄聲，上聯）、春滿乾坤福滿門（平聲，下聯）。例如：「源運昌隆增百福」（福台語近似「ㄏㄡ˙」，上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）。貼春聯最常見的黏貼方式包含透明膠帶、雙面膠、無痕膠條等，各有優缺點，主要取決於牆面材質、貼在室內或室外風大不大、會不會在意撕除後有殘膠。，近年布基雙面膠及無痕貼頗受歡迎，最主要還是因為不易殘膠、不傷門板，特別適合鐵門或室內門使用。住家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼「福」、「招財進寶」等。在古代只有怡紅院（聲色場所）會在門口貼春，易招來爛桃花。「倒」與「到」是同義字，「財」倒過來貼，是財到的意思，但大門口不可以把財倒過來貼，表示把財倒光光的意思；大門口「福」字也不能倒貼，會把福氣倒光。不過，窗、內門或水缸、酒缸等，則可以倒過來貼，代表財到、福到，從民俗上講，古代只在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。大門貼春聯要貼單數，單數1、3、5為陽、象徵吉祥，不要貼到雙數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數要陽；整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思。不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，以達到轉新好運。寫春聯的時候要注意，「滅、絕、死、亡」等字絕對不要出現，而且同音字意義不好，最好也不要出現。家裡有喪事未滿一年不貼春聯，切記也不可包粽子。