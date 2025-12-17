我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡康永（如圖）近日受訪談到大S的離世。（圖／微博@匡廬之聲）

藝人蔡康永在日前陪經歷喪姊之痛的小S（徐熙娣），出席金鐘獎節目類頒獎典禮，小S時隔8個月的回歸，讓全台都跟著動容。而近日蔡康永接受訪問，也談到了大S（徐熙媛）的離世，坦言「我以為大S會活得比我們久」。除此之外，他也提到陪小S出席金鐘，不是以搭檔身分，而是有任務，為了處理小S從不願意出現，到願意出現的狀態。蔡康永近日接受陸媒《新世相》的訪問，被問到了大S的離世的心境，蔡康永表示：「她是一個勇敢的人，她也是一個痛快的人，這些特質都會讓我誤以為她應該要有力量可以保護她，活得比我們久，而且活得比我們堅強」。蔡康永還曾形容大S的離開，就像是童話書的幸福結局變成空白頁，讓人感到非常的錯愕。而對於小S日前登上金鐘獎頒獎典禮，蔡康永表示他那天的任務不是頒獎，而是處理小S的狀態，「我得把她從那個不願意出現的狀態，處理到她願意出現，從不能笑的狀態，處理到能笑」，並希望小S可以消化自己的傷痛，「我在台上做的事，都是在想如何讓她從巨大的傷痛中，過渡到可以逗大家開心」。小S日前與蔡康永現身金鐘獎，一現身便已紅了眼眶，她接著低聲說：「我和我姊是世界上最了解彼此的人，她一定希望我出席，讓我媽記得，雖然我姊不在了，但我還在」，現場一片寂靜，許多人已拭淚不止。當蔡康永問她：「妳希望我們覺得妳振作起來了嗎？」小S含著眼淚回應：「我不知道怎樣算振作，我的心還是空的，還是會哭。無助的時候，我還是會想打給大S」。她表示家人和朋友給她很多力量，才讓她能再次站在舞台上：「是他們的愛，讓我不會崩潰！」這段真情流露，讓現場觀眾都為之動容。