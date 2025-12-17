根據星巴克官網，今（17）日「買一送一」foodomo星巴克好友分享日外送優惠；星巴克表示，全台門市「星沁爽單杯特價」、以及「全品項85折」歡樂耶誕購物派對。CAMA CAFE表示，新店開幕飲料第二杯7折、蛋沙拉吐司49元，土城中央一號店優惠一覽。《NOWNEWS今日新聞》記者整理聖誕節咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。
星巴克買一送一、星沁爽單杯特價！全品項85折 聖誕節咖啡優惠
12月迎接聖誕節，星巴克買一送一咖啡優惠！全台門市開喝「星沁爽單杯特價」、以及「全品項85折」歡樂耶誕購物派對一次看：
◾️「星巴克買一送一」聖誕節外送優惠！星巴克表示，foodomo星巴克好友分享日，2025年12月3日（三）～12月26日（五）每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好每杯優惠價格：
2杯「特大杯那堤」優惠價155元、平均77.5元
2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元、平均87.5元
2杯「特大杯醇濃抹茶那堤」優惠價175元、平均87.5元
◾️全台門市「芒果火龍果星沁爽」單杯特價！全台門市星巴克，即日起至2026年1月13日（二）活動期間，芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽享特大杯單一價110元。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；單一價活動恕不提供加價升級服務，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
◾️星巴克「全品項85折」歡樂耶誕購物派對！星巴克表示，2025年12月19日（五）全台門市歡樂耶誕購物派對「全品項享85折」優惠；還加碼滿額贈優惠，活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得大杯(含)以上好友分享優惠券一張！優惠包括：咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡／生活用品，但不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值。
提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；優惠品項依各門市現貨為準；本活動不適用於外送平台、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
CAMA CAFE：第二杯7折、蛋沙拉吐司49元！新店開幕優惠
CAMA CAFE表示，土城中央一號店新店開幕！鄰近捷運土城站2號出口，步行只需10分鐘。土城第二家CAMA CAFE土城中央一號店，即日起至12月22日試營運享蛋沙拉吐司49元，加入土城店官方LINE社群還有驚喜小禮物（數量有限，送完為止）。
12月23日（二）正式開幕，當天大杯以上飲品第二杯7折；12月24日（三）至12月31日（三）消費即送優惠券（使用期限為2026年1月1日至1月31日）。現在加入會員，還可享「飲品85折優惠券」。
CAMA CAFE土城中央一號店 資訊
地址：新北市土城區中央路二段145號
時間：試營運期間8:30-16:30，開幕後平日7:30-18:00、例假日8:00-17:00
電話：02-2260-2145
我是廣告 請繼續往下閱讀
12月迎接聖誕節，星巴克買一送一咖啡優惠！全台門市開喝「星沁爽單杯特價」、以及「全品項85折」歡樂耶誕購物派對一次看：
◾️「星巴克買一送一」聖誕節外送優惠！星巴克表示，foodomo星巴克好友分享日，2025年12月3日（三）～12月26日（五）每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好每杯優惠價格：
2杯「特大杯那堤」優惠價155元、平均77.5元
2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元、平均87.5元
2杯「特大杯醇濃抹茶那堤」優惠價175元、平均87.5元
◾️全台門市「芒果火龍果星沁爽」單杯特價！全台門市星巴克，即日起至2026年1月13日（二）活動期間，芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽享特大杯單一價110元。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；單一價活動恕不提供加價升級服務，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
◾️星巴克「全品項85折」歡樂耶誕購物派對！星巴克表示，2025年12月19日（五）全台門市歡樂耶誕購物派對「全品項享85折」優惠；還加碼滿額贈優惠，活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得大杯(含)以上好友分享優惠券一張！優惠包括：咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡／生活用品，但不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值。
提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；優惠品項依各門市現貨為準；本活動不適用於外送平台、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
CAMA CAFE表示，土城中央一號店新店開幕！鄰近捷運土城站2號出口，步行只需10分鐘。土城第二家CAMA CAFE土城中央一號店，即日起至12月22日試營運享蛋沙拉吐司49元，加入土城店官方LINE社群還有驚喜小禮物（數量有限，送完為止）。
12月23日（二）正式開幕，當天大杯以上飲品第二杯7折；12月24日（三）至12月31日（三）消費即送優惠券（使用期限為2026年1月1日至1月31日）。現在加入會員，還可享「飲品85折優惠券」。
CAMA CAFE土城中央一號店 資訊
地址：新北市土城區中央路二段145號
時間：試營運期間8:30-16:30，開幕後平日7:30-18:00、例假日8:00-17:00
電話：02-2260-2145