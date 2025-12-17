我是廣告 請繼續往下閱讀

為何有電話「一接就掛斷」？背後真相黑暗：暗藏3大詐騙目的

▲疫情時代之下，電話行銷及詐騙更頻繁，Whoscall統計2021年「股票推銷」來電暴增10倍，「一接就掛」辨識量也成長兩成。（圖／Whoscall提供）

對方就會知曉與偵測這支號碼是活躍的

部分號碼回撥後會連接到國際話務或語音系統，產生高額通話費用

無聲電話可能是AI聲紋收集前奏

響一聲就掛電話不要接！最慘下場曝光：個資全洩漏

▲響一聲詐騙」等類型的釣魚電話，最可怕有可能會引導號碼使用者進入特定網站、點擊簡訊連結或聽語音指示操作，進而安裝惡意軟體或洩露個資。（圖／取自photoAC）

接到一響就掛電話怎麼辦？專家公布解決辦法、iPhone用戶靠這招

千萬不要回撥不明號碼，尤其是以國際碼（如 +）開頭的號碼，也可封鎖該號碼，防止後續持續被騷擾。