近年來不少民眾都曾接到過「響一聲就掛斷」的陌生電話，這種來電性質僅會響一聲便自動斷線，多數人都不了解該電話究竟有何用途？根據防詐APP Whoscall、趨勢科技表示，「一接就掛」的不明來電背後目的通常是一種常見詐騙手法，可測試電話號碼是否活躍，也能誘使回撥高額付費電話，部分無聲電話還可能透過AI聲紋收集，建議千萬不要接聽，高雄大學資管系主任楊書成也證實相關說法，提醒民眾接聽電話時要提高警覺。
為何有電話「一接就掛斷」？背後真相黑暗：暗藏3大詐騙目的
詐騙手法層出不窮，民眾對於未知來電要有更高的警覺性，但近年開始有民眾反映，經常接獲「一接就掛」的陌生來電，防詐APP Whoscall過去在官網警告民眾，響一聲就掛來電、無聲電話都須特別注意，響一聲就掛通常僅會一聲便自動斷線，背後目的是為了誘導回撥，無聲電話則是接通後對方沒有聲音，恐怕是機器自動撥打或刻意保持靜音。
Whoscall說明，詐騙集團會透過大量撥號清洗有效電話名單，只要你接聽或回撥，對方就會知曉與偵測這支號碼是活躍的，可用於後續詐騙。此外，部分號碼回撥後會連接到國際話務或語音系統，產生高額通話費用，而某些無聲電話可能是AI聲紋收集前奏，例如你接聽後說出「喂？」或「你好」，即可能被錄下語音樣本。
響一聲就掛電話不要接！最慘下場曝光：個資全洩漏
事實上，根據《公視新聞網》報導，高雄大學資管系主任楊書成曾分析認證，表示倘若將響一聲即掛的電話接起來，可能會被判定該號碼使用者是會接電話的，作為他未來行銷或詐騙的首要人選。
除了上述原因以外，趨勢科技過去在「資安趨勢部落格」曾說明，「響一聲詐騙」等類型的釣魚電話，最可怕有可能會引導號碼使用者進入特定網站、點擊簡訊連結或聽語音指示操作，進而安裝惡意軟體或洩露個資，雖然比較少見，但若真的中招後果不堪設想。
接到一響就掛電話怎麼辦？專家公布解決辦法、iPhone用戶靠這招
倘若接到「響一聲就掛斷」的電話該怎麼辦？趨勢科技、Whoscall皆建議，千萬不要回撥不明號碼，尤其是以國際碼（如 +）開頭的號碼，也可封鎖該號碼，防止後續持續被騷擾。
此外，也建議民眾安裝來電過濾APP，如趨勢科技AI防詐達人、Whoscall等工具接收即時風險警示，且記得提高警覺，對於任何陌生來電，或是自稱電信公司、銀行或政府機構的電話時，應主動求證其真實性，若懷疑遭遇詐騙，請立即撥打165反詐騙專線尋求協助。
值得一提的是，倘若是iPhone用戶只要更新iOS 26正式版系統，就能安裝「篩選來電」功能，在響鈴前可向沒有儲存號碼的來電要求更多資訊，不僅能阻擋推銷電話，「響一聲就掛」、「無聲電話」也能夠通通擋在門外，若自身長期被推銷、詐騙電話所騷擾，建議趕緊更新避免遇上垃圾電話。
資料來源：Whoscall、趨勢科技
