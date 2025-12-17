氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（17日）晨新竹關西鎮出現最低溫9.5度，各地區平地低溫約落在10至12度；今明兩天東北風增強，北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨，週五、週六（19日、20日）降雨範圍擴大，週日（21日）將有另一波「東北季風」等級冷空氣南下，北台再度變天轉涼，直到下週一（22日）天氣才好轉。

今晨新竹關西最低溫9.5度！今起北東轉雨變天

氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今日晨冷空氣續減弱，但因晴朗仍有輻射低溫，截至6：42縣市平地最低氣溫為：新竹關西鎮9.5度。各地區平地最低氣溫約在10至12度。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，台灣陸上晴朗，中南部局部地區有「輻射霧」發生，嘉義已有濃霧；東北部外海低雲及回波逐漸增多，北海岸已有零星降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今、明（17、18日）一小股東北風增強，東側水氣逐漸增多、北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨的機率，北部雲量略增、中南部晴朗；白天氣溫略降，北舒適南微熱、早晚涼。

▲未來一周有2波東北季風影響，降溫雖然不明顯，但各地早晚溫差非常大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
週五降雨範圍擴大！週日新一波冷空氣南下

進一步觀察顯示，週五（19日）有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨、其他平地亦轉偶有零星飄雨的機率。週六（20日）雲層略增厚、降雨略增。週五、六各地白天舒適、早晚偏涼。

週日（21日）另一波「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼；下週一（22日）季風轉乾、天氣漸好轉，北台轉多雲、仍偏涼；中南部影響輕微、仍晴朗穩定。下週二（23日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

▲氣象署提醒，周三水氣增多，北東開始降雨，周五、周六南方水氣北移，降雨範圍擴大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
⚠️陸上強風特報
影響時間：17日上午至18日晚上
黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣。

⚠️濃霧特報
警戒區域：嘉義市、嘉義縣

資料來源：氣象應用推廣基金會．老大洩天機中央氣象署

