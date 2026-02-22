2026台日棒球國際交流賽將於2月26日開始於臺北大巨蛋陸續登場，麥當勞表示，為與全民一起力挺「TEAM Taiwan」，明日（23）日開始至3月31日，祭出「一起挺優惠券」，有7大飲品買一送一，還有薯餅、滿福堡兩件只要59元起，更有單人套餐101元起等優惠，最高現省2538元。
7大飲品買一送一 薯餅2個59元、滿福堡2個69元
麥當勞「一起挺優惠券」券將從明（23）日開跑起至3月31日推出，號稱最高現省2538元。優惠券亮點包含「雙倍應援」，祭出四大雙享優惠：薯餅兩件只要59元、豬肉滿福堡兩件69元、大薯兩件/六塊麥克鷄塊兩件只要99元；還有可口可樂、焦糖奶茶、金選美式咖啡等七大人氣飲品「買一送一」。
單人餐101元起、雙人餐209元起、雙人早餐159元起
此外，粉絲最愛的經典優惠組合也限期供應！麥香鷄/麥香魚四件組只要101元，更有四盎司牛肉堡五件組179元首次登場！顧客熟悉的雙人共享餐也有於3月4日起限期回歸的無敵大麥克、香鷄大麥克入列，雙人餐最低只要209元。
早餐則有全新三件組最低79元起、以及顧客喜愛的雙人早餐159元起等。還有「多人共享挺台灣應援餐」，包含四個指定主餐、2包大薯、30塊麥克鷄塊與4杯38元飲品。
麥當勞推「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」 限量10萬個
麥當勞歡樂送自2月23日起至3月31日（或售完為止），限定推出「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」，以「TEAM Taiwan」為口號文字，加上棒球加油棒與棒球的圖樣為概念設計，顧客可以用套餐89元加購或單點149元選購，限量10萬個。
🟡HOT! 麥當勞「一起挺優惠券」活動資訊一覽：
日期：2026年02月23日至2026年03月31日
活動適用平台：麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速、麥當勞APP手機點餐。
優惠券下載：麥當勞官網優惠券下載平台由此去
優惠內容：
▪️「雙倍應援59元起」：
大薯、6塊麥克鷄塊、豬肉滿福堡、薯餅，兩件組優惠價59元起。
▪️「揪團看球多一杯」飲品買一送一：
焦糖奶茶（冰）、可口可樂（中杯）、可口可樂ZERO（中杯）、雪碧（中杯）、檸檬風味紅茶（中杯）、金選美式咖啡（冰/熱）。
▪️「美味飽送」單人餐101元起：
四件組101元起：麥香鷄、麥香魚、雙層牛肉吉事堡三選一，搭配4塊麥克鷄塊+小薯+小杯飲品。
五件組169元起：勁辣鷄腿堡、大麥克、四盎司牛肉堡三選一，搭配4塊麥克鷄塊+小薯+勁辣香鷄翅（一份兩塊）+小杯飲品。
▪️「榮耀共享」雙人餐209元起：
雙主餐搭配4塊麥克鷄塊、中薯，2杯38元飲品，優惠價209元起。
無敵大麥克與香鷄大麥克之優惠雙人餐組品項，將自3月4日起至3月31日限期登場，數量有限，售完為止。
▪️「元氣先發」早餐三件組79元起：
豬肉滿福堡加蛋、滿福堡、吉事蛋堡、現烤焙果四選一，搭配薯餅+金選美式咖啡（冰/熱）或焦糖奶茶（冰）飲品二選一，優惠價79元起。
▪️「早安共享」雙人早餐159元起：
麥當勞經典早餐「豬肉滿福堡」系列、「豬肉蛋堡」與「火腿蛋堡」等雙早餐組合，搭配4塊麥克鷄塊+2份薯餅+2杯38元飲品，優惠價159元起。
備註：「雙倍應援」優惠限同品項，不可混搭不同品項使用。
🟡HOT! 美味送到家！麥當勞歡樂送「一起挺優惠」專區優惠一覽：
日期：2026年2月23日至2026年3月31日，連續37天享優惠。
活動適用平台：麥當勞歡樂送。
優惠內容：
▪️「雙倍應援59元起」：
大薯、6塊麥克鷄塊、豬肉滿福堡、薯餅，兩件組優惠價59元起。
▪️「揪團看球多一杯」飲品買一送一：
焦糖奶茶（冰）、可口可樂（中杯）、可口可樂ZERO（中杯）、雪碧（中杯）、檸檬風味紅茶（中杯）、金選美式咖啡（冰/熱）。
▪️歡樂送限定「美味飽送」5件組219元起：
大麥克、勁辣鷄腿堡、雙層四盎司牛肉堡三選一，搭配6塊麥克鷄塊+中薯+勁辣香鷄翅（一份兩塊）+38元飲品，優惠價219元起。
▪️歡樂送限定「元氣先發」早餐餐組119元起：
無敵豬肉滿福堡加蛋、豬肉滿福堡加蛋、滿福堡、現烤焙果四選一，搭配薯餅+金選美式咖啡（冰/熱）或焦糖奶茶（冰）飲品二擇一，三件組只要119元起。
▪️歡樂送限定「早安共享」雙人早餐餐組：
麥當勞經典早餐「豬肉滿福堡」系列、「豬肉蛋堡」與「火腿蛋堡」等雙早餐組合，搭配6塊麥克鷄塊+2份薯餅+2杯38元飲品，優惠價209元起。
▪️歡樂送限定「多人共享挺台灣應援餐」：
四個指定主餐、2包大薯、30塊麥克鷄塊與4杯38元飲品，多樣餐點只要666元。
備註：「雙倍應援」優惠限同品項，不可混搭不同品項使用。
好康另一家：三商炸雞推炸雞買10送10 特價才199元
三商炸雞也推出「炸雞買10送10」，即日起至3月16日，20隻爆打檸檬胡椒桶才199元驚爆優惠價，平均每隻雞翅10元有找，對比原價480元現省281元。
資訊來源：麥當勞、三商炸雞
