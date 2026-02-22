中央氣象署表示，今（22）日開工前夕，各地早晚仍偏涼，日夜溫差明顯；明晚基隆北海岸及大台北地區亦有零星短暫雨。明開工日（23日）天氣大致穩定，各地多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有局部短暫陣雨。下周二（24日）晚間起鋒面通過、東北季風略為增強，北部及東北部轉涼，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨。下周五（27日）另一波鋒面影響228連假天氣，北部及東北部天氣轉涼；中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨。
初六天氣：早晚溫差大！北北基有零星降雨
今日清晨與夜間仍有涼意，日夜溫差偏大。台灣本島及澎湖、金門、馬祖多為多雲到晴天氣，僅東半部及恆春半島有局部短暫陣雨；今晚基隆北海岸與大台北亦可能出現零星降雨。
馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生機率，請留意海象變化。
白天低溫預測：中部以北、宜蘭及金門約15～19度；南部、花東及澎湖18～21度；馬祖12～13度。高溫方面：北部及東北部24～28度，中南部29～30度，花東24～27度，澎湖24～25度，金門22～24度，馬祖15～18度。各地早晚溫差接近10度，一定要適時注意衣著調整。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東空品區。
普通：北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖。
橘色提醒：雲嘉南、高屏空品區及金門。
初七開工日天氣：中南部白天熱飆30度！各地多雲到晴、早晚偏涼
明（23）日各地早晚依舊偏涼，溫差明顯；整體為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有局部短暫陣雨。22日晚間至23日間，基隆北海岸與大台北地區亦可能有零星短暫雨。
白天低溫預測：中部以北、宜蘭及金門15～19度；南部、花東及澎湖18～21度；馬祖12～13度。高溫預測：北部及東北部24～28度，中南部29～30度，花東24～27度，澎湖24～25度，金門22～24度，馬祖15～18度。
一周天氣：周二晚間鋒面通過！北部轉涼有雨 周四再回溫
24日晚間至25日鋒面通過並伴隨東北季風略增強，北部及東北部明顯轉涼，其餘地區早晚亦有涼意；北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區以多雲為主。
26日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍涼；桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星降雨，其餘地區多雲。
24日晚間至25日低溫預測：中部以北及宜蘭18～19度，南部、花東及澎湖20～21度，金門15度，馬祖12度。高溫預測：北部及東北部23～26度，中南部29～30度，花東25～27度，澎湖25度，金門22度，馬祖15度。
228連假天氣：周五又一波鋒面影響！北部再轉涼降雨
27日另一鋒面接近，28日鋒面通過並伴隨東北季風增強，北部及東北部再度轉涼；中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦可能出現零星短暫陣雨，其餘地區為多雲。
26日至27日低溫預測：中部以北及宜蘭17～20度，南部、花東及澎湖20～22度，金門15～17度，馬祖12～13度。高溫預測：北部及東北部25～28度，中南部29～30度，花東25～28度，澎湖24～25度，金門21～23度，馬祖16度。
資料來源：中央氣象署
