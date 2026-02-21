我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭最強景點出爐了！外澳絕美海灘遙望龜山島

2025 宜蘭景點觀光人次排行（統計期間 1～11 月）

▲2025年宜蘭縣最強景點排行。（圖／Gemini生成，記者潘毅監製）

▲外澳服務區內設有付費淋浴區，室內「9 號咖啡館」提供咖啡、輕食與借問站服務。（圖／外澳服務區）

▲蘭陽博物館同樣位於頭城，去年也吸引超過62萬遊客人次。（圖／觀光署）

宜蘭東北角一日遊攻略！蘭陽博物館、烏石港、飛行傘玩不完

▲頭城老街保留了大量的百年古蹟建築。（圖／維基百科）

今（21）日是大年初五，2026 農曆新年假期已進入倒數第二天，許多北部民眾也都已回到家中，準備迎接開工。不過，趁著出遊人潮陸續返家，逆向思考前往北部人的後花園——宜蘭來趟一日遊，也是不錯的選擇！據觀光署近期公布的 2025 年 1 至 11 月景點觀光人潮統計數據，宜蘭縣最強景點確定由位於頭城的奪下冠軍，在 11 個月間吸引 193 萬人次遊客；第二名則是「國立傳統藝術中心」，11 個月湧入 93 萬人次，其餘宜蘭景點排名如下：事實上，「外澳濱海遊憩區（外澳服務區）」位於烏石港北面，平坦潔淨的沙灘與雪白浪花，是衝浪客喜愛的海域。隔著蔚藍海洋，遠方的龜山島隱約可見。除了戲水，這裡也是飛行傘、衝浪等極限運動的熱門據點。去年 11 月，東北角「草嶺古道芒花季」登場，也帶動外澳服務區單月湧入超過 41 萬人次遊客，一睹芒花盛況。目前雖然不是芒草花期，但旅客仍可沿著烏石港北側堤防內側步道漫步，遙望龜山島壯麗景色，也可到外澳服務區喝咖啡賞景。這座特殊造型建築由姚仁喜設計，黃色外牆襯著藍天大海，正對龜山島，獨擁一片沙灘與蔚藍海堤步道。每當晨昏時分，陽光灑落海面，遊客嬉戲的剪影與龜山朝日、「神龜戴帽」景象相映成趣。事實上，宜蘭除了擁有絕美風景，當地海灘也是衝浪客聖地。沙灘旁有店家提供衝浪教學，新手也能體驗逐浪奔馳的快感；外澳山頂則設有飛行傘基地，升空後可俯瞰整片外澳海岸線，美麗又壯觀。豐富的陸、海、空三域活動，吸引許多遊客前來冒險挑戰。外澳服務區內設有付費淋浴區，室內「9 號咖啡館」提供咖啡、輕食與借問站服務，大片落地窗可遠眺太平洋濱海景色與龜山島風光，號稱離海邊最近的咖啡館。旅人在戲水後可於此用餐賞景，放鬆身心。海灘行程結束後，還可前往附近的蘭陽博物館、頭城老街走走，一次認識宜蘭的歷史風貌。蘭陽博物館建築設計與周邊環境融為一體，同時保留烏石港濕地遺址，成為水生植物的重要棲地。館內常設展結合建築特色，由上而下設有山之層、平原層、海之層與時光廊，帶領旅客認識蘭陽地理風貌、自然生態與人文發展軌跡。至於頭城老街，擁有百年歷史，全長約 600 公尺，是頭城鎮最古老的街道。昔日因河運發展而興盛，一度在民國六十年代因都市街道改造而沒落，但近年再度復甦。從南門福德祠走到北門福德祠，沿途可見文學巷、藝術巷與 3D 彩繪牆，洋溢濃厚文青氣息。此外，許多遊客最擔心的國道五號與雪山隧道塞車問題，在外澳也能有效避免，就是搭乘火車至外澳車站下車，多數景點皆可步行或騎自行車抵達，也相當適合租借自行車，享受更自由的移動方式。