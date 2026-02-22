YouTuber「老高」驚傳逃稅！老高昨（21）日被爆料入境中國時疑似因逃稅問題被追罰約18億元新台幣，引發社會譁然，對此本人尚未回應外界。實際查看老高動態，其社群最近一次更新於4天前，畫面只見4隻小馬玩偶吊飾，「在這裡給大家拜個年，感謝各位一直以來的支持與陪伴」，雖然老高與小茉沒有露臉，但從隱約露出的手指可推測應為2人，間接破除先前離婚流言，讓粉絲看了欣慰想哭，並放心不少。
查看老高社群，官方YouTube最近一次更新是在4天前，老高寫下：「感謝各位一直以來的支持與陪伴，新的一年，祝大家馬到成功、財源廣進、家庭幸福、身體健康」，並曬出一張4隻小馬玩偶吊飾的照片拜年，從露出的手指頭可以看出，一位是男生，另一位有做美甲可疑似為小茉，粉絲見狀欣慰，「流言蜚語不攻自破」、「再次同框，打破傳言」、「希望小茉能快點回來。」
老高驚爆逃稅！遭追罰18億、拘留機場
網上流出一張大連市甘井子分局的「行政處罰決定書」，當中指出，違法的44歲高姓男子，1981年6月20日出生，現住新加坡，從2014年11月18日至2026年1月31日，翻牆在YouTube創建內容，其違法總收入共計577.35萬美元，（約新台幣1.8億元），依據《計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》、《網絡犯罪防治法》之規定，追罰約新台幣18億元，對象直指老高。
2021年老高帶著老婆小茉從日本移居新加坡，當時外界認為，此舉與稅務規劃有關，由於新加坡個人所得稅最高稅率僅22%，遠低於日本的45%，怎料此次傳出老高與小茉回中國時，一入境被大連稅務機關扣留，「並逃避繳納巨額稅款」，被罰必須於下月31日前繳清罰款，否則將會按每日遞增，引爆風波。《NOWNEWS今日新聞》傳訊求證老高，直至截稿前尚未取得回覆。
老高是誰？672萬訂閱愛戴 上月才宣告回歸
「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道訂閱數已累積672萬，老高擁有極強的「說故事」能力、與老婆小茉互動有趣、選題讓觀眾產生興趣，掌握演算法邏輯以及提供「情緒價值」，每集影片觀看數近乎超過200萬，影響力十足。
「老高與小茉」去年10月因家中愛犬「力氣」罹患淋巴癌而停止拍片近3個月，直到上月30日才回歸拍片，當時老高罕見未露臉，只憑聲音講述，顯得格外落寞，也讓粉絲好奇小茉去哪了？乃至於出現2人離婚傳言，至今真實狀況不得而知。
🔺資料來源－
X＠刘正博士、老高YouTube
🔺看更多－
老高年收入3億卻不生小孩！43歲小茉鬆口吐真相：不想打破這平衡
比老高還更會賺！小茉「驚人背景」起底 夫妻移居新加坡原因曝
X＠刘正博士、老高YouTube
老高年收入3億卻不生小孩！43歲小茉鬆口吐真相：不想打破這平衡
比老高還更會賺！小茉「驚人背景」起底 夫妻移居新加坡原因曝
5年前，老高与小茉，教人如何赚钱；5年后，因为一笔4.1亿税务罚单，老高与小茉面临分手。老高本名高全，大连人；小茉真名不详，内蒙古人。老高在2004年因工作移居日本，两人在2009年在日本结婚，2021年移居新加坡生活至今。传闻大连税务认定，老高在YouTube违法获利577.35万美元，因此要罚41569.20万元… pic.twitter.com/ypZQz4HKW4
— 亚洲金融 Asia Finance (@AsiaFinance) February 21, 2026