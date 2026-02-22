2026新北燈會於前（20）日在新北大都會公園展開試營運， 並將於今（22）日正式開幕點燈一直到3月8日閉幕。新北市民政局表示，今年以「勁馬奔騰 新北Hi Light」為主題，規劃「16大主題燈區」、「8大特色活動」，首度創新以360度全景環繞設計，結合動態技術，打造高達15米巨型主燈，並有超人氣IP「線條小狗」首次在新北燈會中現身，今晚開幕也有美秀集團等大咖藝人表演。《NOWNEWS今日新聞》整理15米主燈、開幕表演卡司與時間表，以及到新北大都會公園的交通接駁等資訊一次看。
🟡「2026新北燈會」主要資訊：
燈會日期：2月22日(正月初六)正式點燈開幕，至3月8日
開幕日表演時間：18:35~21:05
每日點燈時間：18:00~22:00
地點：新北大都會公園 幸福水漾園區
官網：2026新北燈會
🟡「2026新北燈會」主燈介紹：
📍主燈：馬年主燈「勁馬奔騰 新北Hi Light」
今年新北燈會會場是以童話繪本打造出結合童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程。主燈「勁馬奔騰」象徵小馬經歷考驗後華麗蛻變的成果，高度達15米的巨型主燈，每半小時展演3分半鐘主燈秀，以動態結構、燈光及煙霧特效，營造出動態效果，並結合光雕投影藝術。
主燈秀時間：
2月22日～3月8日：18:00-22:00 每30分鐘有3分半鐘展演秀（末場展演時間21:50）。
🟡「2026新北燈會」亮點：
除了主燈「勁馬奔騰 新北Hi Light」，更規劃「16大主題燈區」，其中最大亮點是攜手韓國插畫品牌 MoonlabStudio 創作的超人氣IP《線條小狗》，首次亮相新北燈會。作品以簡潔鮮明的黑白線條與柔和的造型，描繪出一對呆萌又溫暖的小狗角色。
🟡「2026新北燈會」開幕點燈表演卡司與時間表：
開幕時間：2月22日，18:35~21:05
開幕節目表：
18:35~18:50 開場表演-未來科技光影秀【鏡面客】
18:50~19:05 市長、安芝儂及貴賓共同點燈
19:05~19:35 歌手 李杰明 演出
19:35~20:05 歌手 陳忻玥 演出
20:05~20:35 歌手 婁峻碩 演出
20:35~21:05 樂團 美秀集團 壓軸演出
🟡「2026新北燈會」限量小提燈領取攻略：
領取地點：新北大都會公園（燈會開幕現場）
領取時間：2月22日， 傍晚17: 00
限量首發：3000 份
備註：各區公所將於2月26、27日發放，各區發放時間與地點不同，依各區公所公告為準。
🟡「2026新北燈會」交通資訊：
📍搭臺北捷運：
民眾可搭乘臺北捷運中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
📍搭機場捷運：
搭乘桃園機運機場線到達A2站後，可於1A出口直接進入新北大都會公園。
📍搭高鐵：
▪️可於高鐵板橋站搭乘臺北捷運板南線到忠孝新生站轉乘中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
▪️可於高鐵臺北站搭乘臺北捷運淡水信義線到民權西路站轉乘中和新蘆線到達三重站，或搭乘臺北捷運板南線到忠孝新生站轉乘中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
📍搭公車：
▪️「捷運三重站」下車：步行約3分鐘至會場：62、232、227區、264及640(含A)線。
▪️「菜寮(重陽路)站」下車：步行約7分鐘至會場：14、227、227區、232、292、292副、621、640(含A)、662、803、806及忠孝幹線。
▪️「福祉里（宏仁醫院）站」下車：步行約1分鐘：227區、232、264及640(含A)線。
📍自行開車：
▪️國道1號：中山高速公路於三重交流道下直走重陽路4段→右轉新北大道一段→右轉水漾路二段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。
▪️國道3號：北二高於中和交流道下接64快速道路三重出口→右轉新北大道一段→右轉水漾路二段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。
▪️停車場：新北大都會公園周邊外圍付費停車場或停車格，相關訊息查詢上「新北市公共停車場查詢」網頁 。
資訊來源：新北市民政局、2026新北燈會、我的新北市臉書、新北民政保平安臉書
