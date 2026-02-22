我是廣告 請繼續往下閱讀

AI熱潮之下，今年台股開年就呈現超旺好兆頭，喜迎紅包行情！但農曆春節新年過完開工，投資人除了台股之外，ETF、基金這類產品該如何選？專家解析，今年美股科技基金、台股基金表現都會很不錯，其中他揭露，台股的「主動式共同基金」能創造更多超額報酬，勝率非常高。鉅亨買基金總經理張榮仁接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，隨著AI投資熱潮持續，台灣作為核心供應鏈必定會直接受益，待關稅不確定性消除後，資金就會回流補漲，因此今年台股非常有機會。在這樣的大背景下，張榮仁認為，今年無論是美股科技基金，還是台股基金，表現都會很不錯。但提到台股基金，投資人常常糾結要選ETF還是主動式共同基金？他直言，其實投資人不需擔心主動式基金投資。張榮仁分析，看那些成立十年以上的台股基金，績效拉出來和大盤、ETF相比，「真的贏非常多」為什麼？因為台股是一個「淺碟型」市場，他強調，資訊揭露沒那麼透明，與美股、歐股等高度資訊揭露的市場不同，台股需要基金經理人去拜訪公司、參加法說會、從財報挖資料，這種環境反倒展現出主動式經理人的價值，替投資人挑出被市場忽略的高成長潛力股。然而，觀察去年如火如荼、高調上市的主動式ETF，他直言，主動式ETF要求「即時全透視」揭露持股，假設有一個500規模的基金，經理人看好某檔股票想要買進5%，但不可能一天就買完，一定分好幾天買，但由於資訊透明、全開開規定之下，「如果我今天買了晚上就要公告」，市場上就會有人盯著這些績效好的經理人，在隔天開盤前先去「抬轎」或是搶單，導致基金的買進成本越變越高。而主動式共同基金就沒有這個問題，張榮仁提到，主動式共同基金每個月才揭露前十大持股、每季揭露完整持股，經理人在布局時不需對市場完全公開，可以更有效率地執行策略，因此在台股這樣的環境下，主動式基金反而能創造更多超額報酬。他也建議，投資人在挑選入手主動式共同基金時，盡量鎖定成立至少三到五年、績效排名在前段班，且規模有一定程度（不要只選兩、三億的小基金）的標的，這些經歷過多空循環、有歷史實績的台股基金，只要一買進，勝率其實是傲視群雄，非常高！