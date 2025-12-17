隨著冷氣團一波接一波，日本國民品牌 UNIQLO 的羽絨外套向來是不少人冬天保暖的首選。不過，近日一名精打細算的媽媽在社群平台分享「新發現」，指出歐美快時尚品牌 H&M 現正舉行季末折扣，童裝羽絨外套竟然不用 700 元，且結帳還能再折 100 元，讓她忍不住狂掃貨，直呼：「UNIQLO 遇到對手了！」
7 件只要 2200 元！媽媽狂讚：比菜市場便宜
這名媽媽 16 日在 Threads 上興奮分享 H&M 的季末折扣戰績，大呼：「發瘋！真的很蕭便宜，小孩衣服很多很多 $150-$300！」她表示，自己是在 H&M 西門町門市挖寶，原以為季末出清只能買到夏季庫存，沒想到現場冬裝、女裝、童裝款式尺寸都還相當齊全。
她最後一口氣掃了 7 件小孩衣服回家，結帳金額僅 2200 元，平均一件不到 400 元。其中最划算的是一件兒童羽絨外套，雖然沒有列入折扣品，但原價僅 649 元，價格極具競爭力；此外還有短袖童裝「2 件 250 元」，超殺價格讓她急忙呼籲網友：「真的不要鬧！快去挖寶拜託。」
內行教一招：結帳「再省 100 元」
除了標價便宜，原 PO 媽媽更不藏私分享「折上折」密技，只要現場加入 H&M LINE 官方帳號的新好友，結帳就能現折 100 元。
這篇貼文曝光後立刻引發家長圈熱議，許多媽媽感到熱血沸騰，紛紛留言：「看到妳的PO 文好像要立刻出發了」、「比 NET 紅標三折還令人瘋狂」、「這價格太心動」。不過，需特別注意的是，實際查看 H&M 官網與粉專，此波季末 5 折活動主要限定實體門市，且各分店檔期可能不同（部分百貨門市資訊顯示檔期較早），建議民眾出發前先致電鄰近門市確認，以免白跑一趟。
UNIQLO 反擊！發熱衣、輕暖外套限時降價
面對強敵來襲，UNIQLO 也祭出優惠應戰。目前主打的「PUFFTECH 輕暖科技外套」多款減價 300 至 500 元，其中「男裝 PUFFTECH 輕暖科技工裝外套」原價 2990 元，現折 1000 元，特價僅 1990 元，優惠至 12 月 18 日止。
此外，冬天必備的 HEATTECH 吸濕發熱衣 也加入戰局。除了極暖款維持原價，其餘兩款皆降價 100 元，最便宜 390 元即可入手；討論度超高的 HEATTECH 緊身褲（一般款／極暖款）同樣現折 100 元。兩大品牌同步下殺，消費者想省荷包可得把握機會。
資料來源：Threads、H&M、UNIQLO
