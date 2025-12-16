近期許多iPhone用戶抱怨，明明設定好鬧鐘卻沒響，害人睡過頭，甚至因此錯過重要行程。美國網紅喬迪（Brett Chody）近日在社群平台TikTok分享親身經歷，表示自己因iPhone內建鬧鐘「自動靜音」，導致錯過飛往芝加哥的班機，影片曝光後引發大量果粉共鳴，不少人坦言曾因此遲到、錯過考試或重要行程，經過果粉分析後，發現問題可能出在Face ID的「螢幕注視感知」功能，部分用戶實測關閉該功能後，鬧鐘已恢復正常，提醒iPhone使用者檢查設定，避免鬧鐘再度失靈。
iPhone鬧鐘自動變靜音！一票果粉受害：錯過飛機、考試
喬迪在影片中還原事發當天的情形，她透露明明前一晚已在iPhone鬧鐘App中設定好起床時間，原本打算準時出發去機場，沒想到一張開眼睛已經是早上6點半，班機早已起飛。更離奇的是，手機螢幕顯示鬧鐘仍處於「響鈴中」的狀態，但完全沒有任何聲音，且這樣的靜音狀況已持續將近2小時。
影片曝光後，迅速引發熱議，不少使用者留言分享自身慘痛經驗，有人因此錯過考試、值班時間，甚至新工作的第一天就遲到，「原來不是只有我遇到」、「我就知道我沒有瘋」、「我還以為是自己睡太死」、「我的iPhone也會這樣，太誇張了」。
iPhone鬧鐘靜音原因找到了！狂勸大家關掉「1功能」
針對鬧鐘異常問題，有網友翻查蘋果官方討論區後推測，這可能與Face ID設定中的「螢幕注視感知」（Attention Aware Features）功能有關。該功能原本設計用來在系統判定使用者正注視螢幕時，自動降低通知與來電音量。
但部分果粉推測，當手機在鬧鐘響鈴時被偵測到臉部或移動，可能誤判為使用者已醒，進而讓鬧鐘音量被調降至近乎靜音。有使用者實測後分享，關閉該功能後，鬧鐘便恢復正常響鈴，建議經常遇到鬧鐘失效情況的iPhone用戶，可進入設定檢查相關選項，以免再度因「無聲鬧鐘」誤事。
iPhone「螢幕注視感知」功能怎麼關？步驟一次看
根據蘋果官網，「螢幕注視感知」功能的作用是，當用戶注視裝置時，顯示器就不會變暗，直到停止注視裝置為止；或當用戶正在注視裝置時，就會降低提示的音量。若用戶不想要使用「螢幕注視感知」功能，需開啟iPhone中的「設定」App，並進入「Face ID 與密碼」，選擇關閉「螢幕注視感知功能」即可。
資料來源：TikTok、蘋果官網
