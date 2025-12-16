我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楓葉姐姐（如圖）今年10月2日過生日，透露自己出生年份於2000年之後。（圖／翻攝楓葉姐姐IG＠sk.moonlake217 ）

楓葉姐姐年齡惹議！粉絲傻眼：35歲要改叫楓葉媽媽

▲楓葉姐姐（如圖）的年齡引發討論，不過其外貌亮麗程度無庸置疑。（圖／翻攝自楓葉姐姐IG@sk.moonlake217）

中國抖音女團「SK月亮湖217」成員「楓葉姐姐」擁有超高顏值，憑藉1首「上車舞」紅遍兩岸三地，一舉一動備受關注，昨（15）日楓葉姐姐於抖音直播中，被主持人突然稱呼「一個小姑娘」，引發許多粉絲暴動、好奇其真實年齡，並以「出大事」為題在社群Threads發文，因為楓葉姐姐竟是00後（2000年後出生），讓網友紛紛驚呼：「不可能！」、「太年輕了吧！」、「35歲要改叫楓葉媽媽。」日前有網友透過社群Threads發文，透露楓葉姐姐昨於直播中被稱呼「一個小姑娘」，立刻驚動留言區粉絲，直呼「出大事」後，開始好奇楓葉姐姐的真實年齡。事實上，楓葉姐姐的年齡依舊成謎，不過她曾於直播中隱約透露，「這個暫時先不說了，我想保持神祕，以後大家會知道，給一個小驚喜，我是00後！」引發話題。此訊一出，楓葉姐姐的美顏與舉止再次受到檢視，由於「00後」代表2000年後出生，惹來網友質疑：「25歲以下？」、「楓葉媽媽35歲左右吧」、「太年輕了。」另外，楓葉姐姐的收入更驚人，其抖音帳號擁有超過8萬名粉絲追蹤，她每每開啟直播，除了粉絲刷禮、贊助，還創下單日抖音幣收入129萬元台幣的紀錄，人氣火紅。