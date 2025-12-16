LINE台灣官方日前正式公告，12月下旬起變更收回訊息功能的操作時間限制，從原本的24小時，將會縮短為「1小時」，超過1小時將無法再回收訊息，唯獨「社群」內的收回訊息依舊維持原本的24小時可收回機制。據了解，會有這樣的變動是官方根據用戶實際使用狀況調整，目的是提升服務品質與符合使用習慣。
LINE收回訊息功能對於經常錯頻、打錯字的用戶來說是非常重要且實用的後悔藥，使用者只要在時限內長按訊息即可收回，雙方聊天室都會顯示「已收回訊息」，如果對方沒有已讀就不會看到該內容，向來就是使用頻率相當高的功能。
台灣12月下旬起「收回」改1小時
但LINE官方公告指出，因應用戶的使用狀況，系統將自2025年12月下旬起逐步變更收回訊息功能的操作時間限制，變更為送出訊息後從原本的24小時，大幅縮水變成1小時以內可收回。但唯獨「社群」仍維持為「送出訊息後的24小時以內」不會發生變更。目前官方尚未明確公告何時執行，但預料也就是這幾天就會發生的事情，民眾現在就要有好習慣，如果真的錯頻或發錯內容應該要盡速收回。
LINE 「收回」和「刪除」差異
LINE「收回」訊息
可收回的內容包含：文字、照片、影片、語音訊息、貼圖、檔案等。LINE官方帳號無法收回任何訊息。
時間限制：目前為傳送後 24 小時內可收回，12月起改為「１小時」
收回後：雙方聊天視窗中的該訊息都會消失，但會留下「您收回了一則訊息」。
LINE「刪除」訊息
可以刪除的內容：文字、照片、影片、語音訊息、貼圖、檔案等
時間限制：沒有時間限制。
刪除後：僅自己這一端的聊天紀錄會被刪除，對方仍會保留訊息，單純想整理聊天紀錄，保持對話畫面乾淨或是不想在自己手機中保留特定敏感訊息。
資料來源：LINE
