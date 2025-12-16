根據星巴克官網，12月16日「買一送一」周二指定品項好友分享日，星巴克表示，冰／熱那堤、巧克力可可碎片星冰樂都半價，今foodpanda輸入「週二星享日」再折70元外送優惠碼；CoCo都可表示，週二咖啡日全系列同價位「買一送一」；摩斯漢堡表示，今大杯咖啡全天49元特價，出示「MOS超值省」優惠券圖片還有冰橙咖啡買一送一、耶加雪菲10元多一杯。《NOWNEWS今日新聞》記者整理三大咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。
星巴克：買一送一喝星冰樂！周二「現折70元」外送優惠碼
星巴克表示，今12月16日（二），活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰／熱那堤、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯星巴克招待。
幫大家算好單杯優惠價格，平均一杯特大杯那堤77.5元、巧克力可可碎片星冰樂85元。2杯「特大杯冰／熱那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯巧克力可可碎片星冰樂」優惠價170元（原價340元）。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，不用出門排隊、叫外送還享有「店內價買一送一再省70元」真的好划算。
提醒大家，為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊），如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿。外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠，均需以原價計價；依門市現場庫存為主，售完為止。
CoCo都可：週二咖啡日「買一送一」！手搖飲料也有咖啡優惠
CoCo都可表示，今12月16日週二咖啡日，CoCo都可職人咖啡全系列同價位「買一送一」！優惠包含：職人美式／職人拿鐵／珍珠職人拿鐵／西西里手搗檸檬美式／紅柚香檸美式（活動優惠以原價計，優惠不併用；數量有限售完為止，街邊店主售，商場及部分門市不適用，請依門市供應為準）。
CoCo都可今年全新開賣「水果咖啡」系列，嚴選榮獲IIAC國際金獎認證的金獎咖啡豆、融合天然果香醒味，官方推薦「西西里手搗檸檬美式」選擇半糖，喝得到清爽酸香明亮又平衡的風味；而「紅柚香檸美式」則建議7分糖，鮮檸提味果香再融入美式香醇風味。
摩斯漢堡：全天「大杯摩斯咖啡49元」週二咖啡日優惠！
根據摩斯漢堡官網，今週二摩斯咖啡日優惠，12月16日全時段「摩斯咖啡L」優惠49元（原價60元）；早餐時段10:30前買「摩斯豬排堡＋摩斯咖啡M」89元（原價100元）；套餐加20元還有「方塊薯餅3個」。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦更划算買法！出示「MOS超值省」優惠券圖片，冰橙咖啡「買一送一」任選2杯75元、摩斯咖啡L／摩斯經典奶茶「加10元多一杯」任選2杯70元、耶加雪菲「加10元多一杯」任選2杯90元。
資料來源：星巴克、foodpanda、CoCo都可、摩斯漢堡
