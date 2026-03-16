全球氣候面臨劇烈轉折！氣象專家林得恩引述美國國家氣象局（NWS）最新研究指出，自去年底開始的反聖嬰現象已正式落幕，目前大氣環境正轉入中性狀態，最新數據顯示「聖嬰現象」正蓄勢待發，預計5、6、7月開始，9、10、11月聖嬰現象發生訊號機率已經接近80%，10、11、12月達到巔峰。
聖嬰現象重啟，林得恩分析指出，雖然聖嬰年並不代表侵台颱風數量會增加，但颱風的「質量」會有變化，從降雨分布不均到秋颱延後，聖嬰現象正悄悄改變台灣的季節節奏。
🟡聖嬰現象對台灣有什麼影響？
林得恩根據歷史統計分析，聖嬰現象發生時會對台灣產生三大關鍵影響。
📌強颱比例上升： 颱風生成位置將偏東、偏南，因路徑增長，颱風有更充足的時間發展，形成強颱的機率隨之提高。
📌短延時強降雨增加： 夏季降雨分布將更不平均，午後對流不穩定度提升，易引發極端短延時降雨。
📌秋颱機率大增： 秋季颱風活動延後的可能性增大，屆時需注意與東北季風產生的共伴效應。
此外，林得恩提及，當聖嬰現象發生在冬季，東北季風強度通常較弱且不易南下，導致冬天到隔年春季的氣溫會較氣候平均值高，暖冬發生機率約在6成左右，隔年春雨也會偏少、旱象風險提高，水庫補注不利。
🟡聖嬰現象是什麼？
中央氣象署說明，「聖嬰」一詞源自西班牙文「El Niño」，在原文中有「幼年基督」和「男孩」的雙重含意，最初是南美洲秘魯的漁民用來稱呼發生於聖誕節前後，秘魯及厄瓜多附近海域海溫異常偏暖及洋流異常變化的現象，後來科學研究發現，「聖嬰」影響範圍遍及整個赤道太平洋，也和大氣中的南方振盪在時間變化上有高度的相似性。
聖嬰不只是海溫會變化，更會影響到許多地區的天氣與氣候，於是科學家借用秘魯等地漁民的說法，把這種每隔數年（2至7年）發生在赤道東太平洋海水異常增溫、影響全球氣候的現象，通稱為「聖嬰」。以台灣而言，雖然不在聖嬰現象的主要顯著影響區域，但當有聖嬰事件發展時的冬季，台灣容易出現暖冬，隔年春季的「春雨」會偏多。
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林得恩根據歷史統計分析，聖嬰現象發生時會對台灣產生三大關鍵影響。
📌強颱比例上升： 颱風生成位置將偏東、偏南，因路徑增長，颱風有更充足的時間發展，形成強颱的機率隨之提高。
📌短延時強降雨增加： 夏季降雨分布將更不平均，午後對流不穩定度提升，易引發極端短延時降雨。
📌秋颱機率大增： 秋季颱風活動延後的可能性增大，屆時需注意與東北季風產生的共伴效應。
此外，林得恩提及，當聖嬰現象發生在冬季，東北季風強度通常較弱且不易南下，導致冬天到隔年春季的氣溫會較氣候平均值高，暖冬發生機率約在6成左右，隔年春雨也會偏少、旱象風險提高，水庫補注不利。
中央氣象署說明，「聖嬰」一詞源自西班牙文「El Niño」，在原文中有「幼年基督」和「男孩」的雙重含意，最初是南美洲秘魯的漁民用來稱呼發生於聖誕節前後，秘魯及厄瓜多附近海域海溫異常偏暖及洋流異常變化的現象，後來科學研究發現，「聖嬰」影響範圍遍及整個赤道太平洋，也和大氣中的南方振盪在時間變化上有高度的相似性。
聖嬰不只是海溫會變化，更會影響到許多地區的天氣與氣候，於是科學家借用秘魯等地漁民的說法，把這種每隔數年（2至7年）發生在赤道東太平洋海水異常增溫、影響全球氣候的現象，通稱為「聖嬰」。以台灣而言，雖然不在聖嬰現象的主要顯著影響區域，但當有聖嬰事件發展時的冬季，台灣容易出現暖冬，隔年春季的「春雨」會偏多。