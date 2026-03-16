根據星巴克官網，今（16）日「買一送一有星冰樂」uniopen聯名卡飲料好友分享，咖啡優惠大杯55元起喝星沁爽，美式，那堤最便宜買法推薦；本周五全台門市「全品項85折」購物派對優惠搶先看。伯朗咖啡館表示，每週一美式、本日咖啡「買一送一」。本文整理最新咖啡優惠一次掌握。
星巴克：買一送一有星冰樂！大杯55元起 咖啡優惠搶先看
「星巴克買一送一」本周咖啡優惠搶先看！uniopen聯名卡每週一飲料好友分享，即日起至6月30日，活動期間每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，星巴克最便宜買法推薦：平均每一大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元、「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元、「香草風味星冰樂」62.5元。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。
本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易，不適用綁定星巴克隨行卡或星巴克APP支付、行動錢包支付（如：icash Pay、OPEN錢包、LINE Pay、台灣行動支付等）。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格。
星巴克全台門市「全品項85折」購物派對優惠！
星巴克歡慶28週年「全品項85折優惠」購物派對還有一天，星巴克表示，3月20日（五），全台門市「全品項享85折」優惠（不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值）。
滿額再送「星巴克買一送一」！活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得大杯(含)以上好友分享優惠券一張（小白單之兌換期間為活動日隔天開始，兌換日為3/21(六)-3/27(五)。可累贈，以小白單形式提供）。
提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；優惠品項依各門市現貨為準；本活動不適用於外送平台、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
伯朗咖啡館：「買一送一」周一咖啡優惠！
伯朗咖啡館表示，全門市3月每周一，3月16日、3月23日、3月30日，當天持伯朗Lounge卡消費，享「美式／本日咖啡買一送一」咖啡優惠！
提醒大家，南京概念店、科大概念店、城堡及員山門市，不配合活動；優惠不併用；活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費；飲品限美式咖啡與本日咖啡，不限冰熱／容量，結帳金額以高價品計算（加料品項依份數另外收費），飲品限結帳當日領取；自備環保杯優惠適用本活動，唯加贈品項恕無法再折抵。
資料來源：星巴克、伯朗咖啡館
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「星巴克買一送一」本周咖啡優惠搶先看！uniopen聯名卡每週一飲料好友分享，即日起至6月30日，活動期間每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，星巴克最便宜買法推薦：平均每一大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元、「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元、「香草風味星冰樂」62.5元。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。
本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易，不適用綁定星巴克隨行卡或星巴克APP支付、行動錢包支付（如：icash Pay、OPEN錢包、LINE Pay、台灣行動支付等）。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格。
星巴克全台門市「全品項85折」購物派對優惠！
星巴克歡慶28週年「全品項85折優惠」購物派對還有一天，星巴克表示，3月20日（五），全台門市「全品項享85折」優惠（不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值）。
滿額再送「星巴克買一送一」！活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得大杯(含)以上好友分享優惠券一張（小白單之兌換期間為活動日隔天開始，兌換日為3/21(六)-3/27(五)。可累贈，以小白單形式提供）。
提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；優惠品項依各門市現貨為準；本活動不適用於外送平台、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
伯朗咖啡館表示，全門市3月每周一，3月16日、3月23日、3月30日，當天持伯朗Lounge卡消費，享「美式／本日咖啡買一送一」咖啡優惠！
提醒大家，南京概念店、科大概念店、城堡及員山門市，不配合活動；優惠不併用；活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費；飲品限美式咖啡與本日咖啡，不限冰熱／容量，結帳金額以高價品計算（加料品項依份數另外收費），飲品限結帳當日領取；自備環保杯優惠適用本活動，唯加贈品項恕無法再折抵。