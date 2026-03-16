2026年2月下旬開始，南台灣地震活動開始變得頻繁，雖然規模大多落在3.5至4.5，不過有感搖晃仍令人感到不安，對此地震學者石瑞銓表示，雲嘉南一帶的地震幾乎都是從0121大埔地震後衍生來的，地底下能量尋求平衡時，地殼最脆弱的地方會不斷出現破裂導致地震，且無法預知會持續多久，民眾只能時刻做好防災準備。
大埔地震餘威還在 南台灣又出現群震
翻開中央氣象署數據，南台灣從2月25日起至今（16）日陸續發生許多起地震，震央多數位置落在台南楠西，最大規模來到5.0；石瑞銓說明，這種群震估計和2025年0121大埔6.4地震有關。
氣象署地震測報中心主任吳健富也表明，大埔地震序列仍在持續中，截至3月16日，累積有感餘震已來到219起，其中規模5到6有12起，規模4到5有64起，規模小於4則有143起。
地殼破裂看不到盡頭 不排除仍會有強震發生
石瑞銓指出，去年大埔地震讓南部出現較大的破裂面，這樣的破裂一定會影響周遭的地殼，為了尋求板塊力量不斷擠壓時的能量平衡，地震會找「地殼最脆弱」的地方發生，以過去一年的情況來看，地震有逐漸往南移動的趨勢。
石瑞銓提及，地殼破裂會引發地震，但「哪裡最脆弱」是現階段無法提前預知的，且大埔地震會讓周遭地殼破裂多久也不得而知，基本上沒有盡頭；「只能說台灣就是地震活躍帶，到處都有可能出現地震，在無法預測的情況下，防災才是首要考量。」
至於南台灣不斷群震，民眾需要用什麼角度看待？石瑞銓認為，南部近期地震規模都不算太大，當然有能量釋放是好事，不過小地震能釋放的能量相當有限，「規模5的要發生1000次、規模4的要發生32萬次，才等於一個規模7強震」，所以還是不能排除突然出現一個大規模地震，至少民眾要提前有這樣的警覺。
我是廣告 請繼續往下閱讀
翻開中央氣象署數據，南台灣從2月25日起至今（16）日陸續發生許多起地震，震央多數位置落在台南楠西，最大規模來到5.0；石瑞銓說明，這種群震估計和2025年0121大埔6.4地震有關。
氣象署地震測報中心主任吳健富也表明，大埔地震序列仍在持續中，截至3月16日，累積有感餘震已來到219起，其中規模5到6有12起，規模4到5有64起，規模小於4則有143起。
石瑞銓指出，去年大埔地震讓南部出現較大的破裂面，這樣的破裂一定會影響周遭的地殼，為了尋求板塊力量不斷擠壓時的能量平衡，地震會找「地殼最脆弱」的地方發生，以過去一年的情況來看，地震有逐漸往南移動的趨勢。
石瑞銓提及，地殼破裂會引發地震，但「哪裡最脆弱」是現階段無法提前預知的，且大埔地震會讓周遭地殼破裂多久也不得而知，基本上沒有盡頭；「只能說台灣就是地震活躍帶，到處都有可能出現地震，在無法預測的情況下，防災才是首要考量。」
至於南台灣不斷群震，民眾需要用什麼角度看待？石瑞銓認為，南部近期地震規模都不算太大，當然有能量釋放是好事，不過小地震能釋放的能量相當有限，「規模5的要發生1000次、規模4的要發生32萬次，才等於一個規模7強震」，所以還是不能排除突然出現一個大規模地震，至少民眾要提前有這樣的警覺。