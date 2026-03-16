3月速食優惠當然要吃麥當勞！麥當勞表示，「買一送一」一起挺優惠券吃到月底，套餐79元起、38張優惠券一次整理，歡樂送優惠同步爽吃別錯過；本周APP全球版再發送「免費送蘋果派」加碼。漢堡王表示，「買一送一」、2份點心89元起、2顆漢堡99元，本周超狂優惠券一覽。

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麥當勞：買一送一！套餐79元起　38張優惠券歡樂送也有

麥當勞表示，即日起至3月31日，「買一送一」一起挺優惠券，38張最高省下2538元；歡樂送優惠同享。

◾️麥當勞買一送一！麥當勞中杯飲料、金選美式咖啡、焦糖奶茶等7款「買一送一」。

◾️兩件59元起！薯餅兩件59元、豬肉滿福堡兩件69元，大薯或6塊麥克雞塊兩件99元。

◾️套餐79元起！「豬肉滿福堡加蛋＋薯餅＋金選美式咖啡」早餐套餐79元；「四件組個人套餐」101元起，爽吃麥香雞／麥香魚／雙層牛肉吉事堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小杯飲品。

◾️雙人餐209元起！「雙層牛肉吉事堡＋麥香雞＋4塊麥克雞塊＋中薯＋2杯38元飲料」209元；無敵大麥克／香雞大麥克套餐＋勁辣雞腿堡＋4塊麥克雞塊＋中薯＋2杯38元飲料「雙人套餐」279元。

歡樂送優惠也有「買一送一、兩件59元」優惠券開吃。

▲麥當勞「一起挺優惠券」爽吃買一送一到3月底。（圖／麥當勞mcdonalds.com）
▲麥當勞「一起挺優惠券」爽吃買一送一到3月底。（圖／麥當勞mcdonalds.com）
麥當勞：免費送蘋果派、中杯飲料　本周速食優惠加碼

麥當勞APP全球版本周優惠券加碼，即日起至3月22日，門市限定：

◾️買超值全餐「免費送蘋果派」

◾️買超值全餐「免費送38元飲品」

值得注意的是，過去麥當勞APP優惠券每張僅限兌換一次；本周發放的優惠券「可重複兌換」喔（每筆訂單限使用一次）。

▲麥當勞「免費送蘋果派」APP本周優惠券加碼。（圖／翻攝自麥當勞APP）
▲麥當勞「免費送蘋果派」APP本周優惠券加碼。（圖／翻攝自麥當勞APP）
漢堡王：買一送一！2份點心89元起、2顆漢堡99元優惠券一覽

漢堡王表示，3月有「新春好食光」、「TEAM TAIWAN優惠」兩大組優惠券爽吃：

◾️買一送一！即日起至3月31日，「新春好食光」優惠券，開吃雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及多款人氣飲料「買一送一」；「1+1」自由配69元、89元，最便宜套餐「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」才99元、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」兩顆漢堡也99元，整張現省1305元。

提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。

▲漢堡王買一送一新春好食光優惠券。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）
▲漢堡王買一送一新春好食光優惠券。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）
◾️2件89元起！即日起至3月29日，雞薯條2份89元、大份辣薯球＋勁濃起士薯89元、10塊雞塊＋中份薯條99元、10塊雞塊＋5塊雞塊99元、經典脆雞堡＋華鱈魚堡99元、脆洋蔥牛肉堡＋華鱈魚堡99元、Q彈海老堡＋雙起士牛肉堡129元、雙層火烤牛肉堡＋雙層小華堡149元。

▲漢堡王TEAM TAIWAN優惠券加碼同步開吃。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）
▲漢堡王TEAM TAIWAN優惠券加碼同步開吃。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）
資料來源：麥當勞漢堡王

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