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麥當勞：買一送一！套餐79元起 38張優惠券歡樂送也有

麥當勞買一送一！

兩件59元起！

套餐79元起！

雙人餐209元起！

▲麥當勞「一起挺優惠券」爽吃買一送一到3月底。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

麥當勞：免費送蘋果派、中杯飲料 本周速食優惠加碼

▲麥當勞「免費送蘋果派」APP本周優惠券加碼。（圖／翻攝自麥當勞APP）

漢堡王：買一送一！2份點心89元起、2顆漢堡99元優惠券一覽

買一送一！

▲漢堡王買一送一新春好食光優惠券。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）

2件89元起！