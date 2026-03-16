台北捷運一直都是雙北人、旅客重要的大眾運輸工具，但你是否也有遇過「早出晚歸」沒有車可搭回家的狀況出現？不少民眾也好奇捷運既然一天都可以營運18小時，為何不能營運24小時。對此，台北捷運官方都有出面公布真相，表示夜間休息除了有噪音問題影響鄰近居民外，列車也必須要有維修保養的時間，其實嚴格來說，捷運一直都是24小時運作，只是半夜不載客需要例行清潔及保養。
北捷為何不能營業24小時？官方公布半夜行程
台北捷運在官網上提到「北捷從早上6點首班車開始到晚上12點發末班車結束，為了兼顧旅運需求、噪音問題及營運安全，每天營運前各路線的列車在清晨5時左右，從各機廠發車，循序將車輛佈妥至發車點，並且在清晨6時發出首班車，一直營運到深夜12時。」
北捷表示，「每日捷運末班車收車之後，所有車輛都需要回送機廠安排列車清潔以及維修保養，像是淡水信義線24時從淡水發車後，抵達象山站再回機廠其實已經超過凌晨1時30分，清晨5時又要發車到起始點，中間還必須要進行軌道之巡視作業、電聯車清潔與保養、軌道設施維護等工作，3個半小時內的時間已經無法再壓縮！」
乘客搭10年不知「捷運消失的半夜在幹嘛」！磨軌車、清潔人員都上陣
然而許多人搭捷運搭這麼久，都很好奇這消失的半夜，捷運站是不是也正在休息，其實是交班馬不停蹄地持續作業，像過去有民眾半夜發現有詭異的列車還在軌道上開，後來才發現那是「磨軌車」，透過機械高溫摩擦鐵軌，消除車輛長期行駛造成的細紋與損耗，也就是北捷官方表示的「軌道之巡視作業」，但因為多數人半夜並不會出門，才鮮少人看過。
另外除了列車、軌道保養作業，車廂內的整潔還有另一群默默無名的英雄，在捷運收工之後，就是清潔人員上工的時候，把座椅、把手、地板通通都擦拭乾淨，所以即便每天載客量這麼大，還是可以讓北捷每天都有明亮乾淨的車廂可以使用，論地鐵、捷運的乾淨程度，台灣乘客應該可以感受到北捷的整潔遠超許多國家。
資料來源：台北捷運官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北捷運在官網上提到「北捷從早上6點首班車開始到晚上12點發末班車結束，為了兼顧旅運需求、噪音問題及營運安全，每天營運前各路線的列車在清晨5時左右，從各機廠發車，循序將車輛佈妥至發車點，並且在清晨6時發出首班車，一直營運到深夜12時。」
北捷表示，「每日捷運末班車收車之後，所有車輛都需要回送機廠安排列車清潔以及維修保養，像是淡水信義線24時從淡水發車後，抵達象山站再回機廠其實已經超過凌晨1時30分，清晨5時又要發車到起始點，中間還必須要進行軌道之巡視作業、電聯車清潔與保養、軌道設施維護等工作，3個半小時內的時間已經無法再壓縮！」
然而許多人搭捷運搭這麼久，都很好奇這消失的半夜，捷運站是不是也正在休息，其實是交班馬不停蹄地持續作業，像過去有民眾半夜發現有詭異的列車還在軌道上開，後來才發現那是「磨軌車」，透過機械高溫摩擦鐵軌，消除車輛長期行駛造成的細紋與損耗，也就是北捷官方表示的「軌道之巡視作業」，但因為多數人半夜並不會出門，才鮮少人看過。