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北捷為何不能營業24小時？官方公布半夜行程

抵達象山站再回機廠其實已經超過凌晨1時30分，清晨5時又要發車到起始點，中間還必須要進行軌道之巡視作業、電聯車清潔與保養、軌道設施維護等工作，3個半小時內的時間已經無法再壓縮！」

▲北捷消失的半夜都在幹嘛？黃金3.5小時保養、清潔工作超重要，其實官方都沒有在休息呢！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

乘客搭10年不知「捷運消失的半夜在幹嘛」！磨軌車、清潔人員都上陣

後來才發現那是「磨軌車」，透過機械高溫摩擦鐵軌，消除車輛長期行駛造成的細紋與損耗

▲台北捷運磨軌車有看過嗎？在夜間時會有人員巡視軌道作業，透過機械高溫摩擦鐵軌，消除車輛長期行駛造成的細紋與損耗。（圖/台北捷運臉書）

在捷運收工之後，就是清潔人員上工的時候，把座椅、把手、地板通通都擦拭乾淨，所以即便每天載客量這麼大，還是可以讓北捷每天都有明亮乾淨的車廂可以使用