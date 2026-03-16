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股東會紀念品「隱藏市場」賺翻！一次賺50元：很多文具店在做

▲不少持有零股的投資人因時間或地點限制，難以前往領取股東會紀念品，因此市場出現專門的「代領服務」。（圖／記者張嘉哲攝）

史上最狂股東會紀念品是它！竟有2萬元智慧型手機、江蕙演唱會門票

▲宏達電2013年6月的股東會原先準備保溫杯作為紀念品，但董事長王雪紅臨時加碼，自掏腰包送現場股東每人一支市價超過2萬元的智慧型手機。（圖／NOWNEWS資料照）

▲過去被網友票選為「最神股東紀念品」的大魯閣（1432），今年只要1股就能領市價超過4000元的大禮包，若擁有1000股以上，再多拿1000元抵用券。（圖／大魯閣提供taroko.com.tw）

中鋼被封「股東會紀念品王」！今年神品保密到家：一定用得到

▲中鋼被封「股東會紀念品王」，過去幾年從雨傘、砧板組到去年推出的冷水壺，都曾掀起搶領熱潮。（圖／中鋼提供）

近年股東會紀念品不僅成為股民關注焦點，也衍生出一條隱形產業鏈。往年股東會紀念品的領取方式包括親自出席股東會、前往股務代理處兌換或透過券商代領，也有投資人會委託代領業者協助，單件代領服務價可到30至50元左右，引發市場熱議。另一方面，許多企業曾透過高價或特殊紀念品吸引股東，例如王品集團（2727）曾送出價值4000元禮包、寬宏藝術（6596）提供江蕙演唱會門票，而宏達電（2498）2013年更曾加碼送智慧型手機，成為股民津津樂道的經典案例。股東會紀念品有多種領取方式，股東可選擇親自出席股東會，只需攜帶股東會通知書或相關證明文件，並出示有效身分證件即可領取；若不便到場，也可以前往公司指定的股務代理機構兌換。不過透過代理處領取時，通常需支付約30元左右的代領費用。此外，一些券商的股務代理櫃檯也提供紀念品領取服務，方便股東就近辦理。但不少持有零股的投資人因時間或地點限制，難以前往領取股東會紀念品，因此市場出現專門的「代領服務」。股東只需在股東會開會通知書背面填寫委託資料，並準備委託書以及雙方身分證影本即可辦理，也可事先向公司或股務代理機構電話確認。在股東會旺季期間，提供代領服務的業者相當多元，從文具店、雜貨店到專門代辦的店家都有，《NOWNEWS》記者曾在台北車站、西門町附近目擊許多店家門外貼滿上市櫃公司，提供股民領取股東紀念品。代領費用通常依件計算，近年因人力與物流成本上升，行情已到單件30至50元左右，若紀念品體積較大，或需要跨縣市領取，收費也可能進一步提高。除了代領之外，紀念品也衍生出轉售市場。有些業者會以較低價格向股東收購紀念品，再透過電商平台或社群網站轉賣；當然也有股東是特地為了拿紀念品而購買零股，事後再到平台轉售，有平台提供寄賣服務，讓股東能直接把紀念品轉手出售，形成另一種交易模式。至於過去令人印象深刻的股東紀念品有哪些呢？餐飲集團王品去年曾推出價值約4000元的「股東大禮包」，內容包含餐券與購物抵用券，吸引不少股東排隊領取。寬宏藝術則曾提供江蕙演唱會門票給股東；也有航空公司推出機票優惠折扣碼，成功引起市場關注。談到最轟動的案例之一，許多股民仍會提到宏達電2013年6月的股東會。當時公司原先準備保溫杯作為紀念品，但董事長王雪紅臨時加碼，自掏腰包送現場股東每人一支市價超過2萬元的智慧型手機，消息一出立刻引發全場轟動，也被許多投資人視為「史上最狂股東會紀念品」。過去被網友票選為「最神股東紀念品」的大魯閣（1432），今年股東會紀念品同樣備受討論。公司宣布透過官方APP「大魯閣Plus」發放股東福利，包括800元消費抵用券與8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過4200元，而且只要持有1股即可領取。不過需在3月28日前持股才符合資格；若持股達1000股以上，還可額外獲得1000元消費抵用券，整體價值超過5000元。另一方面，正隆（1904）過去多年在股東會發放衛生紙或廚房紙巾，一整串的實用禮品讓不少投資人認為CP值極高。然而公司今年宣布將改為發送「春風官方購物商城AeSHOP 200元折價券」，不再提供衛生紙，消息曝光後立刻在網路上引發熱議，許多網友直呼：「零股最強福利消失了。」而每年最讓股民期待的紀念品之一，則是中鋼。中鋼過去幾年從雨傘、砧板組到去年推出的冷水壺，都曾掀起搶領熱潮，甚至出現缺貨情況。前中鋼董事長翁朝棟也曾自嘲：「中鋼是被鋼鐵耽誤的紀念品公司！」依照往年慣例，中鋼（2002）通常會在4月中旬之前公布當年度股東會紀念品，而且零股股東同樣可以領取。根據《Yahoo股市》報導，有公司主管提前透露，今年的紀念品「一定用得到，而且很好用」，雖然目前品項仍未公布，但最後買進日落在3月19日，投資人記得把握機會下手。