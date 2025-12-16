我是廣告 請繼續往下閱讀

停職中的新竹市長高虹安，過去擔任民眾黨不分區立委時期涉嫌詐領助理費12萬3128元，一審以貪污治罪條例的「利用職務詐取財物罪」判刑7年4個月，高虹安與北檢都上訴，今天上午二審宣判，高虹安的貪污罪撤銷，改以使公務員登載不實罪判刑6個月，可易科罰金18萬元前公關主任王郁文判刑3月，可易科罰金9萬、緩刑2年；前行政主任黃惠玟判刑4月，可易科罰金12萬、緩刑2年；前高辦主任陳奐宇判刑2月，可易科罰金6萬、緩刑2年；前法務主任陳昱愷仍判無罪。高虹安貪污案發生在2022年12月25日就職新竹市長前，她在立法院擔任民眾黨不分區立委2年10個月期間，涉嫌與幕僚共謀詐領助理酬金、加班費，台北地檢署起訴的犯罪金額是46萬30元，台北地院認定的不法所得是12萬3128元，高虹安個人部分是11萬6514元，一審以貪污治罪條例的「利用職務詐取財物罪」判刑7年4個月。去年（2024）11月4日首度開庭後，高院合議庭認定《立法院組織法》關於助理身分與助理費的屬性違反「明確性原則」，在今年1月裁定暫停審理並聲請釋憲，外界一度解讀為高虹安涉貪有望解套，不過憲法法庭指出，高虹安觸犯的是貪污治罪條例和刑法，法院並非用立法院組織法來判刑，這不符合釋憲的要件，因此在2月8日裁定不受理，全案回到高院繼續審理。9月30日二審最終答辯時，「不認罪組」3人高虹安、王郁文（一審判2年、緩刑5年）以及陳昱愷（一審無罪），仍做無罪答辯；「認罪組」2人黃惠玟（一審判2年、緩刑5年）、陳奐宇（一審判1年、緩刑3年）則請求輕判。高虹安表示，一審宣判到現在1年2個月，她看完二審法官的釋憲聲請書後很感動，覺得蠻想哭的，因為聲請書對全國所有民意代表的助理費案本質，做了極為透徹的剖析與觀察。高虹安說，當立委不是為了賺錢，要賺錢就留在科技業；她轉戰立委，但對於立法院相當不熟悉，零用金制度不是她發明，她剛到立院第一個月，由先前在其他立委辦公室工作的助理推薦沿用，是行之有年的做法，她辦公室助理費申請符合很多委員的實務運作，並非特殊個案。高虹安指出，無論辦公室零用金或她自有資金，就是用在助理人事費，包括薪資、獎金、辦公室同仁都可使用的費用；她說不是她個人專用，而是大家都可以用，像她不喝咖啡但辦公室買咖啡機，就是如此，她絕對沒有中飽私囊，也沒有一分一毫進入她口袋。高虹安還說，助理代墊項目，可由證人的證詞釐清她實際上有還款，她支出的費用遠遠超過原審認定她貪污的金額，一審判決極度不公平，造成不可逆的結果，讓新竹市民選出的市長遭到停職，她七月歷經罷免案，對手掛看板說她是「貪污犯高虹安」，但市民用歷任市長最高票來支持她。高虹安還哭著說她原本是父母驕傲的女兒，但他們這段期間非常難過，心理壓力很大，她曾經是讓爸媽很驕傲的女兒，出國念書、回來在科技業工作，現在卻有人會問她父母「你女兒怎麼變貪污犯？」，她說投入政治選舉前，從沒上過法院也沒有前科，她和助理為了11萬或12萬的助理費，陷入了前途茫然不可預測的司法訟累，請二審法官明察秋毫還她清白。高虹安辯護律師則說，如果高院仍認為高虹安有罪，希望判處可易科罰金的刑度，不要影響她的政治生涯。黃惠玟則是劍指高虹安，認為「高虹安欠我們4個一個道歉，為她工作這麼久，把責任推到我和奐宇身上，很不公平」；黃惠玟還說她能活到現在不容易，這段期間還考了好幾張證照。