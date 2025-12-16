湖人總管Rob Pelinka已被外界點名，正積極評估一筆可能影響季後賽格局的關鍵操作，而新奧爾良鵜鶘防守側翼赫伯特・瓊斯（Herb Jones），成為檯面上最受矚目的目標。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人已正式啟動「Doncic時代」的補強邏輯，ones以頂級外線防守、穩定底角投射與無球效率著稱，被視為能立刻改善防守文化的關鍵角色。。（圖／美聯社／達志影像）

這樣的年齡結構與合約長度，正好與湖人新核心東契奇（Luka Doncic）與Austin Reaves的黃金期高度重疊，兩人目前分別為26歲與27歲，正值爭冠窗口的起點。

洛杉磯湖人儘管目前以18勝7敗名列聯盟第四，戰績亮眼，但仍持續補強。NBA美國職籃（National Basketball Association）二月交易大限僅剩不到八週，湖人本季最大隱憂，並非進攻端火力，而是「第一線防守」始終無法穩定輸出。除了31歲的Marcus Smart仍能提供經驗與防守意識外，球隊缺乏一名能長時間對位對手王牌後衛或側翼的防守尖兵。這也讓管理層在交易市場上，持續關注具備「3-and-D（同時具備頂尖三分球（3-pointer）能力和優秀防守（Defense）的球員）」屬性的即戰力。根據NBA名記者Chris Haynes最新消息指出，Pelinka領軍的湖人高層，已正式與鵜鶘接觸，探詢關於Herb Jones的交易可能性。這項動作，也印證外界長期以來的預期，鵜鶘戰績跌至5勝27敗，他們勢必將在季中扮演賣方角色。27歲的Jones，目前正處於4年、總值53,827,872美元合約的第三年，合約將一路延伸至2030年。從建隊邏輯來看，湖人顯然不再追求短期拼湊型補強，而是尋找能與Doncic共存數年的長期拼圖。Jones以頂級外線防守、穩定底角投射與無球效率著稱，被視為能立刻改善防守文化的關鍵角色。然而，問題也同樣明確。鵜鶘對Jones的要價勢必不低，尤其在聯盟多支爭冠球隊都急需防守側翼的情況下，湖人手中僅有一枚可操作的首輪籤，競價空間明顯受限。湖人並非唯一感受到市場壓力的球隊。另一名NBA權威記者Marc Stein也指出，本季「3-and-D」球員市場異常緊縮，多數競爭者選擇緊抱核心輪換不放，真正可能流通的對象屈指可數。除了Jones之外，國王的Keon Ellis同樣被視為潛在目標，但無論是價碼或分區競爭關係，都讓湖人談判處境更加複雜。西區多支球隊心知肚明，湖人距離「真正的冠軍威脅」可能只差一筆關鍵交易，因此在與Pelinka交手時，態度勢必更加強硬。即便如此，聯盟圈內並未低估湖人的操作能力。過去數季，Pelinka多次在資源受限、條件不利的情況下完成關鍵補強，也讓外界不敢輕易斷言湖人必然空手而歸。是否真的能在二月前換回Herb Jones，仍充滿變數，但可以確定的是，湖人已正式啟動「Doncic時代」的補強邏輯。接下來八週，這支戰績與野心並行的豪門，仍將是交易市場上最值得關注的名字之一。