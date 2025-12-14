密爾瓦基公鹿超級巨星、兩屆例行賽最有價值球員「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的未來動向，正成為全聯盟最關注的焦點。據知名記者Chris Haynes報導指出，包括紐約尼克、邁阿密熱火、金州勇士、聖安東尼奧馬刺以及明尼蘇達灰狼在內的5支重量級球隊，都對字母哥展現出濃厚興趣。Haynes進一步透露，「溫暖、大市場、爭冠」就是字母哥隊新落腳處的三大訴求。
字母哥擇隊三大條件：溫暖、大市場、爭冠
Haynes透露了字母哥對新東家的期望，他指出：「在我看來，無論最終落腳何處，字母哥都希望能身處一座氣候溫暖的城市，也希望能加盟一支大市場球隊。除了這兩點之外，他唯一的訴求就是效力於一支具備總冠軍競爭力的隊伍，因為爭冠一直都是他最看重的頭等大事。」
這項消息讓身處邁阿密的熱火、金州勇士、紐約尼克等符合「氣候溫暖」和「大市場」的球隊，成為潛在的領跑者。
公鹿戰績若下滑 分道揚鑣或許是最佳解
Haynes的報導同時暗示了交易爆發的時間點。由於字母哥目前正因右小腿拉傷休戰約一個月，他推測：「考慮到字母哥將缺陣一個月，要是公鹿在這段時間戰績下滑，我能預見等字母哥傷癒回歸後，雙方分道揚鑣或許會是最佳選擇。」
事實上，公鹿已連續3年在季後賽首輪止步，擁有極高爭冠企圖心的字母哥或許早已對球隊屢戰屢敗的局面心生厭倦。
字母哥季前曾提交易至尼克未果
NBA記者Ashish Mathur引述消息人士透露，本賽季開打前，字母哥就曾主動提出過交易請求，且當時希望能被交易至尼克。然而，公鹿與尼克最終未能就交易方案達成一致。
只因字母哥的合約不含交易否決權，他手上還握有2027-2028賽季6280萬美元的球員選項，因此交易來字母哥的代價極高，這也是至今交易案風聲四起，卻未有任何明確消息的最大原因之一。
熱火、馬刺、灰狼虎視眈眈！字母哥意願成唯一變數
在眾多潛在追求者中，尼克與熱火都已得知字母哥有加盟的意願。此外，字母哥與熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo）均隸屬於同個經紀公司，與勇士頭牌球星柯瑞（Stephen Curry） 也是同門，這種關係也為潛在交易增添了一層微妙的聯繫。
馬刺則被爆出在休賽期刻意「放過」爭取杜蘭特（Kevin Durant）的機會，正是為了保留充足的交易籌碼，以引進字母哥為目標。對於連續兩年闖入西區決賽，由愛德華茲（Anthony Edwards）領軍的灰狼而言，字母哥更是被視為球隊實現突破、進軍總冠軍戰的關鍵拼圖。
儘管消息人士透露公鹿目前正向其他球隊明確表態「不會放走字母哥」，但他們同時也承認，若字母哥主動提出交易，將他視為「非賣品」的態度就有可能改變。這位生涯囊括2次 MVP、1次年度最佳防守球員、9次全明星的未來名人堂成員，未來去向無疑將成為聯盟戰力版圖未來走向的決定性因素。
